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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة متسابقي 5 محافظات.. قنا تستضيف تصفيات الموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة"

مسابقة دولة التلاوة
مسابقة دولة التلاوة
يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال المشاركين في تصفيات مسابقة دولة التلاوة في موسمها الثاني، والمقرر عقدها بمسجد السيد عبدالرحيم القنائي، موجهاً بتقديم كافة سبل الدعم وتوفير التسهيلات اللوجستية والفنية للخروج بهذه المسابقة القرآنية بالصورة التي تليق، وتشجيع المواهب الشابة على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته.

وأوضح محافظ قنا، بأن فعاليات المسابقة، تتضمن مشاركة المتسابقين من محافظات قنا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والتي تنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء، من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، وتجرى على أيدي نخبة من كبار العلماء والقراء والمحكمين المتخصصين لاختيار أفضل الأصوات، مع توفير كافة سبل الراحة والمقومات اللوجستية لضمان سير التصفيات بشفافية وتنظيم متميز يليق بمكانة أبناء الصعيد.


فيما أكد الشيخ محمد زكي يونس، مدير مديرية أوقاف قنا، بأنه تم عمل اجتماع بمقر المديرية مع قيادات المديرية واللجان المنظمة للمسابقة لبحث كافة الاستعدادات الخاصة بالمسابقة.


وأكد يونس، جاهزية جميع المقار المخصصة للاختبارات وتوفير الدعم اللوجستي والفني اللازم، مع التأكيد على تنظيم استقبال المتسابقين وتسهيل كافة الإجراءات لضمان خروج التصفيات بالشكل المشرف الذي يليق بأهل القرآن الكريم.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بقنا، على الانضباط والالتزام في أعمال التنظيم، بدءاً من التسجيل ودخول المتسابقين، مع التأكيد على حسن استقبال المشاركين، بما يضمن حسن سير أعمال المسابقة وخروجها بأفضل صورة ممكنة، وتوفير الأجواء المناسبة التي تسهم في إبراز أفضل المواهب القرآنية بين أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

قنا مسابقة دولة التلاوة المسابقة القرآنية استقبال المتسابقين القرآن الكريم وزارة الأوقاف أخبار قنا

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