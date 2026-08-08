مصرع سيدة أثناء محاولة عبورها مزلقان غير شرعي فى قنا

لقيت سيدة مصرعها، أسفل عجلات قطار أثناء محاولة عبورها مزلقان غير شرعي بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع سيدة أثناء عبورها مزلقان غير شرعي بقرية فاو غرب فى دشنا شمال قنا.



ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي دشنا المركزي لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استمرت حركة القطارات دون تأثر، وجرى اتتشال الجثة من على شريط السكة الحديد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.