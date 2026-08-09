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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 4 أشخاص بينهم رضيع إثر انقلاب تروسيكل بقرية الكفاح في الفرافرة

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أصيب 4 أشخاص، بينهم رضيع يبلغ من العمر 9 أيام، إثر انقلاب تروسيكل على الطريق العمومي بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، فيما جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 4 أشخاص بينهم رضيع إثر انقلاب تروسيكل بقرية الكفاح في الفرافرة

وأسفر الحادث عن إصابة كل من تاجي سمير تاجي، 30 عامًا، ونجلاء فتحي محمد خلف، 17 عامًا، وشهد عبد العال سيد محمد، 62 عامًا، بالإضافة إلى الرضيع سمير إسماعيل سمير، البالغ من العمر 9 أيام.

وجرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث خضعوا للفحوص الطبية اللازمة للوقوف على حالتهم الصحية وتحديد الإصابات التي لحقت بهم.

وأظهرت الفحوص الأولية إصابة تاجي سمير تاجي ونجلاء فتحي محمد خلف بإصابات سطحية متفرقة، فيما تعرضت شهد عبد العال سيد محمد لإصابات وكدمات متفرقة.

كما أظهرت الفحوص الأولية للرضيع، البالغ من العمر 9 أيام، وجود اشتباه في إصابة بالرأس، ويجري التنسيق لتحويله إلى منشأة طبية متخصصة لاستكمال الفحوص الطبية وتلقي الرعاية اللازمة وفقًا لحالته الصحية.

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