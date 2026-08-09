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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

فورثينج اس 7 موديل 2027
فورثينج اس 7 موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فورثينج اس 7 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فورثينج اس 7 موديل 2027 ، وتنتمي اس 7 لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

تحتوي سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

تنتج سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 قوة 206 حصان، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 57 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات فورثينج اس 7 موديل 2027

زودت سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 بالكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system .

فورثينج اس 7 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 ، Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 370 ألف جنيه .

صناعة السيارات سوق السيارات المصري فورثينج اس 7 موديل 2027 وسائل الأمان بـ فورثينج اس 7 اس 7 موديل 2027 محرك فورثينج اس 7 محرك فورثينج اس 7 موديل 2027 مواصفات فورثينج اس 7 سعر فورثينج اس 7

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