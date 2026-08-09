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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تكنولوجيا حديثة.. مواصفات وأسعار بي واى دى سيلايون 5 موديل 2026

بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026
بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 ، وتنتمي سيلايون 5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

تأتى سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4738 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1710 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2712 مم .

محرك بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

تستمد سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 210 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 18 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي بالبطارية يصل إلي 120 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

زودت سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 بها، نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

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