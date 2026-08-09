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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد حي غرب المنصورة لمتابعة الخدمات ومراجعة دورية لتراخيص البناء

جوله تفقدية
جوله تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددا من شوارع وميادين حي غرب المنصورة، بهدف الوقوف على الحالة العامة للخدمات المقدمة للمواطنين ورصد وجود إشغالات، يرافقه  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولا بأول من جميع الشوارع، مع استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة أي تعديات تعوق الطريق العام فورًا، مؤكدا أن الحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية على رأس أولويات الجهاز التنفيذي.

وبأسفل كوبري المرور، كلف المحافظ، رئيس حي غرب، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطرق للانتهاء من الأعمال أسفل الكوبري، مع التأكيد على نظافة المكان ومنع تراكم أي قمامة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمكان وتعظيم الاستفادة من أعمال التجميل والتطوير وذلك بحضور وليد حلمي مدير النظافة بالحي.

كما تفقد المحافظ شارع العبور بالمجزر، واطلع على سير العمل في عدد من العقارات الجاري إنشاؤها، وشدد على ضرورة المراجعة الدورية لتراخيص البناء، والتزام المقاولين والملاك بشروط الترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، وأكد على ضرورة تيسير إجراءات التصالح مع المواطنين في إطار القانون وسرعة إنهاء النماذج وتسليمها دون عوائق أو تعطيل.

واختتم المحافظ جولته بتفقد شارع الجمهورية، حيث وجه رئيس حي غرب بالاستمرار في تحسين المظهر الحضاري للشارع، مع الصيانة الدورية للجزيرة الوسطى، وزيادة المساحات الخضراء، والعناية بالأشجار والنخيل، إلى جانب المتابعة اليومية ومنع أي إشغالات بالشارع تحت أي مبرر.

الدقهلية محافظه حوله غرب

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