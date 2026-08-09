إصابة 5 أشخاص بينهم طفلتان في انقلاب توكتوك بتمي الأمديد بالدقهلية

أُصيب 5 أشخاص، بينهم طفلتان، إثر انقلاب توكتوك على طريق قرية السمارة التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث، انقلاب توك توك انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتبين أن المصابين هم ندى صديق محمد علي، 21 عامًا: اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

ليلى عبدالله محمود السيد، 3 أشهر: سحجات بالذراع والفخذ الأيمن.

بسمة محمد الشحات مصطفى، 19 عامًا: اشتباه كسر بالترقوة اليمنى.

ماسة السيد محمود السيد، عام وشهر: كدمات وسحجات متفرقة باليدين.

سمير أحمد السيد حجازي، 25 عامًا: جرح قطعي بالفخذ الأيسر والركبة اليسرى، وجروح متهتكة بالركبة والفخذ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

