تموين الأقصر يضبط 213 مخالفة خلال 48 ساعة ويصادر سلع مجهولة ومنتهية الصلاحية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق والمنشآت التجارية ومحطات الوقود، على مدار الـ48 ساعة الماضية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وتعليمات المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية بمختلف صورها.

وأسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 213 محضرا ومخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز والأسواق والمواد البترولية، إلى جانب ضبط سلع مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط أسمدة محظورة، وذلك خلال الحملات التي استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بالقرارات والقوانين التموينية.

وشملت الحملات المرور على المخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتحرير المحاضر بشأن المخالفات التي تم رصدها.

وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع وتداول سلع غذائية منتهية الصلاحية، فضلا عن إدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من الحلوى والسجائر مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إلى جانب مواد وأسمدة محظورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمخالفين.

وفي سياق متصل، تابعت مديرية التموين انتظام صرف المقررات التموينية وسلع نقاط الخبز للمواطنين المستفيدين، من خلال المنافذ التموينية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي، مع التأكد من توافر السلع التموينية واستقرار حركة صرفها.

كما أكدت المتابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر المواد البترولية بمحطات الوقود، وانتظام العمل بمحطات تموين السيارات وتوافر البنزين والسولار دون وجود أزمات.

وشملت المتابعة كذلك مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمدينة الطود، حيث انتظم العمل بالمصنع مع توفير الأسطوانات بالكميات المطلوبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وعدم حدوث تزاحم أمام منافذ التوزيع.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملاتها الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، والتصدي لأي مخالفات تموينية، حفاظا على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع والخدمات بالمواصفات والأسعار المقررة.