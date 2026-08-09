خطوات بسيطة لضمان استمرار الدعم.. طريقة تحديث بطاقة التموين 2026

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل مستمر إلى ضبط منظومة الدعم وتحديث بيانات المواطنين، لضمان وصول الدعم الاستثنائي والسلع التموينية إلى مستحقيها بكل دقة وعدالة، ومع التغيرات الدورية وحالات استبعاد غير المستحقين، أصبح تحديث بيانات بطاقة التموين خطوة حاسمة لا غنى عنها لكل أسرة؛ لتفادي إيقاف البطاقة أو حرمان الأسرة من مستحقاتها الشهيرة من الخبز والسلع الأساسية بسهولة ويسر من المنزل.



طريقة تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية

أتاحت منصة مصر الرقمية للمواطنين خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين، بما يتيح للمستخدم تعديل بياناته الشخصية، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات التموينية وتحسين جودتها.

خطوات تحديث البيانات

1- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

2- اختيار خدمات التموين.

3- الضغط على خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن."

4- قراءة الشروط والأحكام.

5- البدء في تحديث البيانات بدقة.

الشروط الأساسية لتحديث بطاقة التموين

- مطابقة البيانات تمامًا للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي.

- في حال الحاجة لتصحيح أي بيانات، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة.

- البيانات المقدمة عبر المنصة ملزمة قانونيًا وخالية من أي معلومات مضللة.

- استخدام الخدمة فقط للأغراض القانونية والشخصية.

- رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية عند اكتشاف أي تلاعب أو محاولة انتحال هوية.

- الالتزام بسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

- بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.

- إيصال كهرباء للوحدة السكنية.

- وثيقة الزواج.

- بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.

- مؤهلات الأبناء والمقيمين.

- بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.

- رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.

- المؤهل الدراسي لرب الأسرة.

- بيانات المركبات الخاصة «رقم الشاسيه - رقم الماتور».

شروط إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين

كما حددت وزارة التموين عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب ضم أفراد الأسرة، وتشمل ما يلي:

ـ أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة.

-ألا يكون الشخص المطلوب إضافته مقيدًا على بطاقة تموينية أخرى

-ألا يكون من الفئات غير المستحقة للدعم التمويني.

-عدم تسجيل أسماء متوفين أو أفراد لا يقيمون مع الأسرة في محل الإقامة نفسه.

-استيفاء جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة عند تقديم الطلب.