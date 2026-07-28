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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين أونلاين.. رابط رسمي

اضافة المواليد على بطاقة التموين
اضافة المواليد على بطاقة التموين
رشا عوني

بعد فترة طويلة من الانتظار، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد على بطاقة التموين أصبحت متاحة حالياً من خلال بوابة مصر الرقمية الآن، مع تحديد عدد من الشروط والفئات المستحقة لإضافة أفراد الأسرة، وتتم العملية بشكل إليكتروني عبر منصة مصر الرقمية وتحديث بيانات بطاقة التموين.

رابط إضافة ضم أفراد أسرتي مصر الرقمية
 

مركز المساعدة - وزارة التموين والتجارة الداخلية

تحديث بطاقة التموين الخط الساخن

يمكن أيضًا تحديث بطاقة التموين من خلال الاتصال بالخط الساخن 9136، وإرسال رقم "1" بعد ذلك، سيتلقى المواطن رسالة تحتوي على الرقم السري للبطاقة التموينية لتفعيلها.

تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

أتاحت وزارة التموين  والتجارة الداخلية خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين من خلال منصة مصر الرقمية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وتحسين دقة البيانات المسجلة للمستفيدين.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات بصورة صحيحة يعد شرطا أساسيا لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

تحديث بطاقة التموين  بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات متعددة تشمل تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي بشكل إلكتروني يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية لتحديث البطاقة:

  • الدخول إلى بوابة مصر الرقمية واختيار "خدمات التموين".
  • الضغط على "تفعيل بطاقة التموين".
  • إدخال بيانات البطاقة التموينية وبيانات المستفيدين.
  • الضغط على "موافق" ثم "التالي".
  • عند إتمام هذه الخطوات، يتلقى المواطن رسالة عبر الهاتف المحمول تحتوي على كود تفعيل البطاقة التموينية
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026: الشروط والفئات والمستندات المطلوبة - بوابة الأهرام

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين إلكترونيا
 

-الدخول على منصة مصر الرقمية 
-اختيار خدمات التموين.
-الضغط على ضم أفراد أسرتي
-الموافقة على الشروط وإدخال البيانات المطلوبة بدقة.
-الشروط الأساسية لضم الزوجة أو الأبناء
-أن يكون مقدّم الطلب هو رب الأسرة وصاحب البطاقة.
-ألا يكون من الفئات غير المستحقة للدعم.
-عدم تسجيل أفراد متوفين.
-عدم ضم رب أسرة مسجل على بطاقة أخرى.
 


شروط إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين


حددت وزارة التموين عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب ضم أفراد الأسرة، وتشمل ما يلي:

-أن يكون مقدم الطلب هو صاحب البطاقة التموينية ورب الأسرة.

-ألا يكون الشخص المطلوب إضافته مقيدًا على بطاقة تموينية أخرى.

-ألا يكون من الفئات غير المستحقة للدعم التمويني.

-عدم تسجيل أسماء متوفين أو أفراد لا يقيمون مع الأسرة في محل الإقامة نفسه.

-استيفاء جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة عند تقديم الطلب.

الفئات المستبعدة من التموين 

بحسب ما تم تداوله منذ أيام  خلال اجتماعات وزارة التموين أثناء استعداداتها لتطبيق منظومة الدعم النقدي ، فهناك بعض  الفئات المرشحة للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني وهم الذين لا يحتاجون إلى هذا الدعم ولا يستحقونه وهم: 

١- المقيمون في الكمبوندات السكنية.

٢- الأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية.

٣- مالكو السيارات فوق 2000 سي سي موديلات 2025 و2026.

٤- من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.

٥- أصحاب الشركات والسجلات التجارية.

٦- من صدرت ضدهم محاضر سرقة كهرباء.

٧- الحاصلون على معاشات دون وجه حق.

٨- مالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.

وزارة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين بوابة مصر الرقمية تحديث بيانات بطاقة التموين منصة مصر الرقمية

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