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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بعد غلقه للصيانة.. الأوقاف: فتح مسجد الإمام الحسين فجر الخميس المقبل

مسجد الحسين
مسجد الحسين
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور مؤمن الخليجي، إمام مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، إعادة فتح المسجد يوم الخميس المقبل، بعد غلقه فجر الاثنين الموافق 27-7-2026، لإجراء أعمال الصيانة الكاملة فيه.

غلق مسجد الإمام الحسين لأعمال الصيانة

وأوضح إمام مسجد سيدنا الحسين -رضي الله عنه- في منشور له، أن «أعمال الغلق ستستمر من يوم الاثنين حتى فجر يوم الخميس المقبل، على أن يعود المسجد لاستقبال المصلين عقب الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة».

وقدم إمام سجد سيدنا الحسين -رضي الله عنه- بالشكر للمصلين، داعيًا الله أن يتقبل طاعتهم وأعمالهم، مؤكدًا أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الحفاظ على المسجد ورفع كفاءته بما يتناسب مع مكانته الدينية والتاريخية.

غرفة الآثار النبوية بمسجد الحسين

تحتوي غرفة الآثار النبوية بمسجد الحسين، على عدد من آثار الرسول -صلى الله عليه وسلم-، والتى نقلت إلى مسجد الإمام الحسين فى الحجرة التى بناها الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1893، وكانت هذه الآثار النبوية فى مدفن السلطان قنصوه الغورى، وكان السلطان الغورى قد نقلها إلى مدفنه من مسجد الصاحب بهاء الدين المطل على النيل فى حى مصر القديمة فى منطقة أثر النبى.

ويوجد بغرفة الآثار النبوية سيف الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال إن اسمه «سيف العضب» والذى أهدى إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- فى معركة الصحابي سعد بن عبادة، فأعطى الرسول هذا السيف لسماك بن خرشة «أبودجانة» ليعرض قوة وصلابة ومتانة وأناقة الإسـلام والمسلمين أمام أعداء الله ورسولـه ومعنى العضب يعنى الحاد.

وتضم الغرفة جزءًا من قميص الرسول -صلى الله عليه وسلم-، إضافة إلى بقايا عصا الرسول -صلى الله عليه وسلم- والتى يقال إنها العصا التى دخل بها إلى مكة وكان يشير إلى الأصنام فتتحطم، إضافة إلى المكحلة والمرود التى كان يتكحل بهما، وكذلك مصحف يقال إن من كتبه سيدنا على بن أبى طالب، رضى الله عنه، وبعض من شعر الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

مسجد الحسين غلق مسجد الحسين مسجد الحسين أعمال الصيانة مسجد الإمام الحسين

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