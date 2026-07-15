قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة في أسعار البنزين بكندا.. زيادة تتراوح بين 5 و10 سنتات للتر
الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً بتهمة تهديد زعيم حزب بالقتل عبر وسائل التواصل
منال عوض: أولوياتنا بالبحر المتوسط الانتقال العادل للطاقة وتحويل الالتزامات المناخية لتنفيذ فعلي
بورنموث يسعى لضم مدافع بنفيكا أنطونيو سيلفا
يقدم 58 خدمة ومزايا للمستثمرين.. رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي والأبراج الشاطئية بالعلمين
الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بالقبة الحرارية.. وتحسم موعد الموجات الحارة
توقعات أوبتا تمنح إنجلترا الأفضلية قبل مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي المونديال
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار على الموانئ الإيرانية
شراكة مرتقبة بين الأوقاف والزمالك.. ملامح خطة إنهاء أزمة أرض النادي وتسوية ديونه
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الممشى السياحي الرابط بين مارينا (5) ومارينا (7)
القيادة الوسطى الأمريكية: أكملنا موجة جديدة من الضربات ضد إيران
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 15 يوليو 2026 بجميع البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بمشاركة علماء ومفكرين من أنحاء العالم.. انطلاق ملتقى الفكر الإسلامي السابع بمسجد الحسين

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
عبد الرحمن محمد

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، انعقاد المجلس السابع لملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، الذي تنظمه وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لمواصلة مدارسة كتاب «الأدب المفرد» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مع ربط الأحاديث بقضايا العصر ومكافحة التطرف، وذلك بحضور نخبة من كبار العلماء والمفكرين من داخل مصر وخارجها، إلى جانب مشاركة واسعة عبر تقنية الاتصال المرئي من مختلف دول العالم، في تأكيد جديد للمكانة العلمية للملتقى ودوره في تعزيز التواصل العلمي والفكري بين علماء الأمة.

استُهلت فعاليات الملتقى بتلاوة مباركة لفضيلة القارئ الشيخ مهنا ربيع، فيما اختُتمت بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ عمر ناصر، وهما من نجوم الموسم الأول من مشروع «دولة التلاوة».

وفي كلمته، تناول الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - حديث النبي ﷺ: «ألا أُنَبِّئُكُم بأكبَرِ الكَبائِرِ...»، مبينًا عِظم شأن الكبائر وخطورة الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور.

 كما تناول حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنها) حين قالت: «إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟»، مؤكدًا أن الإسلام أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما حتى مع اختلاف الدين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾، مؤكدًا أن هذا هو المنهج القرآني في التعامل مع غير المسلمين المسالمين، وأضاف: إذا كان هذا هو المسلك القرآني مع غير المسلم المسالم، فكيف ينبغي أن يكون التعامل مع المسلم؟!

وأكد الوزير أن المنهج النبوي في الأدب والأخلاق يمثل أساسًا في بناء الإنسان والأسرة والمجتمع، وأن القيم الأخلاقية هي الركيزة الحقيقية لصناعة الحضارة وتعزيز التعايش الإنساني، داعيًا إلى أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي منابر لنشر الخير والوعي، لا وسائل للعزلة والتفكك الأسري.

ثم ألقى فضيلة الشيخ الدكتور السيد رحمة الله الترمذي - قاضي مدينة طشقند، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بمعهد طشقند العالي باسم الإمام البخاري، وإمام مسجد المنار، وشيخ الطريقة النقشبندية بجمهورية أوزبكستان، كلمته، مستشهدًا بحديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنتَ مع مَن أحبَبتَ»، معربًا عن محبته لأهل هذا الملتقى، ثم تحدث عن قيمة السلام في الإسلام، مبينًا أن أول ما أوصى به النبي ﷺ عند قدومه المدينة قوله: «أفشوا السلام»، مؤكدًا أن السلام هو بداية العلاقات الإنسانية وخاتمتها.

وألقى إدريس بوزكورت - المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية التركية بالقاهرة، كلمة رحب فيها بالحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة، راجيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

 كما أكد فضيلة الدكتور محمد مصطفى الياقوتي - وزير الأوقاف السوداني الأسبق - أن المطلوب ليس مجرد الالتزام بالآداب الإسلامية، وإنما التأنق في التحلي بها وإظهارها في السلوك والمعاملة، كما يليق بسماحة الإسلام وجماله.

وأشار الإمام الدكتور سعيد مختار أبو بكر - مؤسس أكاديمية اللغة العربية والإنجليزية، منسق المعهد الدولي للفكر الإسلامي في غانا - إلى أن هذه الملتقيات ترسخ القيم الإسلامية، وتجمع المسلمين حول السنة النبوية الشريفة، وتذكر الأمة بأن وحدتها لا تكون إلا بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي - الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - برسالة الملتقى ودوره في إبراز القيم الأخلاقية والإنسانية في السنة النبوية؛ فيما تحدث  الدكتور ديارا سياك - أستاذ الفقه المشارك بجامعة الفرقان الإسلامية بجمهورية كوت ديفوار، مؤكدًا أن هذه الملتقيات تعزز التواصل العلمي بين علماء الأمة، وترسخ معاني الأخوة الإسلامية.

وأكد الدكتور عماد أبو الرب - رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، عضو مجلس الدولة للسياسة العرقية وحرية المعتقد التابع لمجلس الوزراء الأوكراني، عضو مجلس خبراء مكتب مفوض حقوق الإنسان لدى البرلمان الأوكراني، اعتزاز مسلمي أوكرانيا بالمنهج الأزهري الوسطي، وبالدور الذي تقوم به مصر في نشر ثقافة الحوار والسلام.

كما أشاد فضيلة الشيخ عاطف عواد أحمد عبد المقصود عسكر - إمام المركز الإسلامي بمقاطعة نوفا سكوشا بكندا، بالدور العالمي الذي تؤديه وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي، مؤكدًا أن كتاب «الأدب المفرد» يمثل منهجًا متكاملًا في بناء الإنسان. وتحدث فضيلة القاضي الدكتور إبراهيم راشد المريخي - وكيل محكمة التمييز وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، مؤكدًا أن الإخلاص أساس قبول الأعمال، وأن البر بالوالدين من أعظم أبواب رضا الله تعالى.

واختُتمت الكلمات بالدعاء الذي ألقاه فضيلة الشيخ عزام خليل مستو - مؤسس جمعية رحمة الأسترالية وإمام وخطيب مسجد الرحمة بمدينة سيدني، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر والأمتين العربية والإسلامية.

وفي ختام الملتقى، أوصى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف السادة العلماء والباحثين بإعداد أوراق علمية تتناول سبل مواجهة ظاهرة الإلحاد بمنهج علمي رصين، ثم اختُتمت فعاليات الملتقى بالابتهال.

كما شهد الملتقى مشاركة علمية واسعة من طلاب وأساتذة جامعة معدن الثقافة الإسلامية بالهند عبر تقنية الاتصال المرئي، في مشهد ناطق بعمق التعاون العلمي والثقافي بين وزارة الأوقاف المصرية والجامعة، وحرصها على متابعة فعاليات الملتقى والاستفادة من مداولاته العلمية. 

الاتصال المرئي وزير الأوقاف ملتقى الفكر الإسلامي مسجد الإمام الحسين بناء الإنسان الأدب النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

قصف صاروخي

ضربة قاصمة .. إيران تُدمّر مركزًا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

ترشيحاتنا

تعليم دمياط

تعليم دمياط تستعد لامتحانات الدور الثاني

افتتاح ساحة النصر خلال شهرين لتصبح إضافة حضارية جديدة تليق بمدينة بورسعيد

ساحة النصر تقترب من ثوبها الجديد.. محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ أعمال التطوير

رفع مخلفات

نظافة الجيزة ترفع 600 طن مخلفات رتش بشارع كعابيش بالهرم

بالصور

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد