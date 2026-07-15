بسبب الزلزال.. مساعدات أوروبية جديدة لفنزويلا بقيمة 20 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، تقديمه مساعدات إضافية لفنزويلا بقيمة 20 مليون يورو (حوالي 22.8 مليون دولار) لمساعدتها على مجابهة تداعيات الزلزالين المدمرين الذين ضربا أنحاء من البلاد في يونيو الماضي.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن أحدث حزمة مساعدات، البالغ قيمتها 20 مليون يورو، ستمول شراء المعدات الطبية، وستدعم فرق ‌البحث والإنقاذ، لافتا إلى أنها تأتي بالإضافة إلى حزمة حجمها خمسة ملايين يورو نالت الموافقة في يونيو الماضي، ومساعدات لفنزويلا قيمتها 52 مليون يورو جرى الإعلان عنها في مطلع العام.

وكان زلزالان قويان قد ضربا في 24 يونيو الماضي العاصمة كراكاس ومنطقة غربها تبعد نحو 160 كيلومترا، ما ‌تسبب ‌بمقتل نحو 4700 شخص وإصابة آلاف آخرين في إحصائيات غير نهائية.