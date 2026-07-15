تجديد حبس 5 متهمين 4 أيام في واقعة مصرع طالب إثر مشاجرة بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق المختصة بالإسكندرية تجديد حبس خمسة متهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتورط في واقعة مصرع طالب بالمرحلة الإعدادية، إثر إصابته خلال مشاجرة بمنطقة أبو سليمان التابعة لدائرة قسم شرطة الرمل.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين عقب تكثيف التحريات التي أجريت لكشف ملابسات الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد هويتهم وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى إصابة الطالب "أدهم"، البالغ من العمر 16 عامًا، بحجر طائش في الرأس أثناء مروره بشارع دنا العمومي، عقب انتهائه من شراء بعض احتياجات أسرته، حيث سقط فاقدًا للوعي وتم نقله إلى المستشفى.

وخضع المجني عليه لعمليتين جراحيتين بالمخ، بعد إصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وظل محتجزًا داخل العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي لمدة سبعة أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وأمرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال الشهود، للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.