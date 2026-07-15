قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: تسريع مشروعات الطاقة المتجددة.. وخطة لخفض الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد
الزمالك ينتصر قانونيًا.. حفظ شكوى زيزو المُطالب فيها بـ82 مليون جنيه
شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس
مدبولي: محطة الضبعة النووية ستسترد تكلفتها خلال 12 عامًا
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر
مدبولي: برامج تحفيزية لضم العمالة غير المنتظمة للمنظومة الرسمية دون فرض رسوم أو ضرائب
30 مليون جنيه و11 مليون تحليل سنوي.. أرقام تكشف أسرار منظومة سلامة الغذاء
مدبولي: العلمين الجديدة تتحول إلى مدينة عالمية.. وتشهد مؤتمرات دولية وسياحة على مدار العام
واشنطن تعلن اتفاقا بين لبنان وإسرائيل وتمهد لبدء الانسحاب خلال أيام
بندرس كل الطلبات.. مدبولي: أي أسرة شايفة إنها ظُلمت في ملف تنقية بطاقات التموين «تتظلم»
مدبولي: خطة خلال 10 أيام لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي
مدبولي: مشروع قانون «مستقبل مصر» يستهدف تعظيم الثروات وحسم جهة تبعيته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هشام ماجد: أعود في رمضان بمسلسل جديد.. ولا أجزاء أخرى من أشغال شقة

النجم هشام ماجد
النجم هشام ماجد

كشف الفنان هشام ماجد عن أحدث تحضيراته الفنية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم وجود جزء جديد من مسلسل «أشغال شقة» في الوقت الحالي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل وتعلق الجمهور بشخصياته وأحداثه.

وأوضح هشام ماجد، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيواصل حضوره في الموسم الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل جديد ومختلف، مشيرًا إلى أن العمل المقبل لن يكون جزءًا جديدًا من «أشغال شقة»، وإنما تجربة فنية جديدة يستعد للكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات هشام ماجد لتحسم تساؤلات الجمهور حول إمكانية تقديم موسم جديد من «أشغال شقة»، خاصة بعد حالة النجاح والتفاعل التي حققها المسلسل، والتي دفعت عددًا كبيرًا من المشاهدين للمطالبة باستمرار العمل وتقديم أجزاء جديدة منه.

ويُعد «أشغال شقة» من أبرز الأعمال الكوميدية التي قدمها هشام ماجد خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في تحقيق انتشار واسع بفضل المواقف الكوميدية والأحداث الاجتماعية التي قدمها العمل في إطار خفيف، إلى جانب حالة الانسجام بين أبطاله.

وأكد هشام ماجد أنه يفضل في المرحلة الحالية خوض تجربة درامية جديدة خلال شهر رمضان، في خطوة تعكس حرصه على التنوع وعدم الاكتفاء بنجاح عمل واحد، مع تقديم أفكار وشخصيات مختلفة للجمهور.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل المسلسل الجديد، سواء فيما يتعلق باسم العمل أو فريق البطولة وصُنّاعه، وسط حالة من الترقب لدى جمهور هشام ماجد لمعرفة طبيعة الشخصية التي سيظهر بها في الموسم الرمضاني المقبل.

ويواصل هشام ماجد نشاطه الفني بخطوات متنوعة بين السينما والتلفزيون، بعدما استطاع خلال السنوات الماضية أن يرسخ مكانته كواحد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر، من خلال مجموعة من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

وبذلك، يغلق هشام ماجد باب التكهنات بشأن تقديم جزء جديد من «أشغال شقة» في الوقت الراهن، ويفتح الباب أمام تجربة جديدة يراهن عليها في الموسم الرمضاني، على أن يكشف عن مزيد من تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

النجم هشام ماجد اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفال مصابون؟

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

بالصور

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

فيديو

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

زيكو

من فرشة الملابس إلى قميص المنتخب.. زيكو يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد