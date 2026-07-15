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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يصبح المكيف من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء داخل المنزل. لكن كثيرًا من الأشخاص يرتكبون عادات خاطئة عند تشغيله، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، دون الحصول على تبريد أفضل.

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

إليك أبرز الأخطاء التي ينصح الخبراء بتجنبها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- ضبط درجة الحرارة على أقل مستوى

يعتقد البعض أن ضبط المكيف على 16 أو 18 درجة مئوية سيجعل الغرفة تبرد أسرع، لكن الحقيقة أن المكيف يعمل بالطاقة نفسها حتى يصل إلى الدرجة المطلوبة، وقد يؤدي ضبطه على درجة منخفضة جدًا إلى استمرار تشغيله لفترات أطول واستهلاك كهرباء أكبر.

النصيحة: اضبط درجة الحرارة بين 24 و26 درجة مئوية لتحقيق توازن بين الراحة وتوفير الطاقة.

2- ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة

تسرب الهواء البارد إلى الخارج ودخول الهواء الساخن يجعل المكيف يعمل باستمرار لتعويض فرق الحرارة، ما يزيد استهلاك الكهرباء.

3- إهمال تنظيف الفلاتر

تراكم الأتربة على فلاتر المكيف يقلل من كفاءة تدفق الهواء، ويجبر الجهاز على العمل بجهد أكبر للوصول إلى درجة التبريد المطلوبة.

يفضل تنظيف الفلاتر كل أسبوعين إلى شهر حسب كثافة الاستخدام.

4- تشغيل المكيف في غرفة غير مستخدمة

ترك المكيف يعمل في غرفة خالية من الأشخاص يهدر قدرًا كبيرًا من الكهرباء دون فائدة، خاصة إذا استمر لساعات.

5- تشغيل أجهزة تولد حرارة مع المكيف

استخدام الفرن أو المكواة أو مجفف الملابس في الوقت نفسه يزيد حرارة المكان، ما يدفع المكيف للعمل لفترة أطول للحفاظ على درجة الحرارة.

6- تجاهل الصيانة الدورية

انخفاض مستوى غاز التبريد أو وجود أعطال في الوحدة الداخلية أو الخارجية يقلل كفاءة المكيف ويرفع استهلاك الكهرباء، لذلك يُنصح بإجراء صيانة دورية، خاصة قبل بداية فصل الصيف.

7- إيقاف وتشغيل المكيف باستمرار

يعتقد البعض أن تشغيل المكيف لدقائق ثم إيقافه بشكل متكرر يوفر الكهرباء، لكن تكرار التشغيل قد يستهلك طاقة إضافية عند بدء عمل الضاغط الكمبروسر، خاصة إذا كانت فترات الإيقاف قصيرة.

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

  • اضبط الحرارة على 24-26 درجة مئوية.
  • أغلق الأبواب والنوافذ أثناء التشغيل.
  • استخدم الستائر لحجب أشعة الشمس المباشرة.
  • نظف الفلاتر بانتظام.
  • استخدم المراوح للمساعدة في توزيع الهواء البارد.
  • أجرِ صيانة دورية للمكيف.
  • إذا كان جهازك يدعم وضع التوفير فاستفد منه عند الحاجة.
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