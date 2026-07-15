ضبط موظف اعتدى على زوجته وهددها بسلاح أبيض بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته وتهديدها وشقيقها بسلاح أبيض بالسويس.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 يونيو، حدثت مشاجرة بين طرف أول وهو موظف بإحدى الشركات، الظاهر بمقطع الفيديو، مقيم بدائرة قسم شرطة عتاقة، وطرف ثان وهما زوجته وشقيقها، مقيمان بذات العنوان، لخلافات عائلية بينهم، قام على أثرها الأول بمحاولة طرد الطرف الثانى من مسكنه وتهديدهما بسلاح أبيض.

أمكن ضبط الطرف الأول، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.

بمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





