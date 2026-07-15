مصطفى شوبير لتريزيجيه: تاريخ كبير وشرف ليا إني زاملتك

حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، على توجيه رسالة دعم ووداع إلى محمود حسن “تريزيجيه”، بعد إعلان رحيله عن القلعة الحمراء.

ونشر شوبير، عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة جمعته بتريزيجيه، وأرفقها برسالة أشاد خلالها بمسيرة اللاعب وأخلاقه.

وكتب مصطفى شوبير: “تاريخ كبير يا تريزيجيه، وشرف ليا ولأي حد إنه يزاملك، طول عمرك مثل أعلى لينا كلنا. بالتوفيق ليك عشان أنت لاعب كبير، وقبل كده أنت شخصية محترمة".

وكان النادي الأهلي قد أعلن إنهاء التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين، بعد مشاورات ودية أسفرت عن تسوية جميع الأمور المتعلقة بالعقد.

وأوضح الأهلي، في بيان رسمي، أن إنهاء التعاقد جاء في إطار العلاقة المتميزة التي جمعت النادي باللاعب، والتي اتسمت بالاحترام والتقدير المتبادل طوال فترة وجوده داخل القلعة الحمراء.

ووجّه النادي الشكر إلى تريزيجيه على ما قدمه من جهود وعطاء خلال مشواره مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب كان نموذجًا في الالتزام، وأسهم مع زملائه في تحقيق العديد من النجاحات والبطولات.

من جانبه، أعرب تريزيجيه عن خالص امتنانه لإدارة الأهلي وجماهيره، مثمنًا الدعم الكبير الذي حظي به طوال مسيرته مع النادي، ومؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، ومتمنيًا للفريق دوام النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة.