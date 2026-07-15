الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بالقبة الحرارية.. وتحسم موعد الموجات الحارة

في الوقت الذي تشهد فيه عدة دول بأوروبا وشمال أفريقيا موجات حر شديدة ودرجات حرارة قياسية بسبب القبة الحرارية، حسمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موقف الحالة الجوية في مصر، موضحة طبيعة الطقس خلال الأيام المقبلة ومدى احتمالية تعرض البلاد لموجات حارة.

القبة الحرارية تؤثر على أوروبا وشمال أفريقيا

أكدت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القبة الحرارية تواصل تأثيرها على مناطق من أوروبا وشمال أفريقيا، متسببة في تسجيل درجات حرارة قياسية واندلاع حرائق في بعض الدول.

الأرصاد: مصر خارج تأثير الموجات الحارة الشديدة

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن مصر تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يسهم في الحفاظ على درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل نحو 35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 38 و39 درجة مئوية نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

استمرار الرطوبة حتى نهاية يوليو

وأوضحت نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التوقعات الحالية لا تشير إلى تعرض البلاد لموجات حارة شديدة أو ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا حتى نهاية شهر يوليو، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة.

نصائح للمواطنين

ونصحت الدكتورة منار غانم المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

تشهد عدة دول في أوروبا وشمال أفريقيا خلال الفترة الحالية تأثيرات القبة الحرارية، التي تؤدي إلى احتجاز الهواء الساخن وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وهو ما تسبب في اندلاع حرائق غابات في بعض المناطق، بينما تختلف الحالة الجوية في مصر نتيجة تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يحد من الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة.