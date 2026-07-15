مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (11.10) نقطة، ليصل إلى مستوى (10704.51) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (3.9) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (105) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (87) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (170) شركة.

وكانت أسهم شركات العقارية، والكيميائية، والوسائل الصناعية، وجمجموم فارم، ومسار، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إنتاج، والأبحاث والإعلام، والدواء، وتنمية، وأسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.62%) و(6.35%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبترو رابغ، والكيميائية، وجبل عمر، وجرير هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، والبحر الأحمر، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (42.88) نقطة، ليصل إلى مستوى (22581.79) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (8) ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.4) مليون سهم.