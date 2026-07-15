مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى أكثر من 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس قوة مؤشرات الاقتصاد المصري واستمرار تحسن الأداء المالي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الاحتياطي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد فقط، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقراره رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وتعزيز الاحتياطات النقدية لدعم الاستقرار الاقتصادي.