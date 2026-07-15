ترامب يتوقع انفراجة وشيكة في أوكرانيا: بوتين مستعد لإبرام اتفاق قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا باتت، من وجهة نظره، على استعداد للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تسوية سياسية في وقت قريب.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أكد ترامب اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإبرام صفقة، قائلاً: "أعتقد أنه جاهز لعقد اتفاق، وسيحدث ذلك قريبًا".

وأبدى ترامب أمله في أن يتم إنهاء الحرب الأوكرانية قبل انتهاء ولايته الرئاسية الحالية، والمقرر أن تنتهي في 20 يناير 2029، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الصراع سيطوى قبل ذلك الموعد.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تتطلع إلى تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها في مدينة أنكوريج، معتبرًا أن تطبيقها سيمثل بداية حقيقية على طريق إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، اتهم لافروف عدداً من الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة التفاهمات الروسية الأمريكية الخاصة بتسوية الأزمة، مشددًا على أن روسيا تمتلك خطة واضحة لتحقيق أهدافها إذا تعثر تنفيذ تلك التفاهمات.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد في أكثر من مناسبة أن موسكو تعرف كيف تحقق أهدافها الاستراتيجية، لافتًا إلى أن هذه الأهداف سبق أن حددها الرئيس الروسي في خطابه أمام وزارة الخارجية في يونيو 2024.