هند عبد الحليم تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير.. والجمهور: خسيتي أوي

شاركت الفنانة هند عبد الحليم متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث نشرت مجموعة من الصور التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

وظهرت هند بأكثر من إطلالة أنيقة، إذ ارتدت في إحدى الصور فستانًا أسود بتصميم بسيط، بينما اعتمدت في صور أخرى إطلالة كاجوال، مرتدية توبًا ملونًا مع بنطلون جينز، وهو ما نال إعجاب متابعيها.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت التعليقات مشيدة بإطلالتها، ومن أبرزها: “قمر”، “الحب”، “عسولة”، “ما شاء الله ربنا يسعدك”، “بالتوفيق يا روحي”، فيما لفت عدد من المتابعين إلى فقدانها للوزن، وكتبوا: “خسيتي أوي”، و“شكلك اتغير”، و“خسيتي إزاي؟”.

أولى تجاربها الغنائية

وعلى الجانب الفني، خاضت هند عبد الحليم مؤخرًا أولى تجاربها في عالم الغناء، بعدما طرحت أغنية “على فين” عبر مختلف المنصات الموسيقية، وشاركت جمهورها مقطعًا منها عبر “إنستجرام”، وعلقت: “على فين.. تقدروا تسمعوها دلوقتي على كل المنصات، مستنية رأيكوا، يارب تعجبكوا.”

آخر أعمالها

وكان آخر ظهور درامي لهند عبد الحليم من خلال مسلسل “الأميرة - ضل حيطة”، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته ياسمين صبري، ونيقولا معوض، ووفاء عامر، وهالة فاخر، وعزت زين، وعابد عناني، ومها نصار، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل