هند عبد الحليم تطرح أغنية على فين في أولى تجاربها بالغناء

تعيش الفنانة هند عبد الحليم حالة من النشاط الفني اللافت خلال الفترة الحالية، حيث قررت أن تقوم بخطوة مختلفة عن مجال التمثيل، وذلك بالدخول إلى عالم الغناء.



وأطلقت هند أغنية بعنوان "على فين"، في أولى تجاربها في تقديم الأغاني المنفردة، الأغنية كلمات آية عاطف، وألحان عبد الرحمن رشدي، وتوزيع موسيقي، عيسى وأسود ونوڤو.. وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".. والأغنية الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو.



صرحت هند عبد الحليم بقولها: سعيدة بدخولي مجال الغناء، إلى جانب التمثيل، والقرار ده كان بقالي كتير أوي مترددة إني أخده، وقررت أخيرًا إني أعمل الخطوة دى وأنزل أغنيتى، يا رب تعجب الناس كلها ويسمعوها.. خطوة مهمة جدًا فى حياتى.



تقول هند: اخترت أغنيتي الأولى "على فين"، بعد إعجابي بالكلمات واللحن، وهي تميل إلى الطابع الرومانسي البسيط، وحسيت إنها بتقدم دعوة للأمل والتفاؤل وحب الحياة، وأتمنى إعجاب الناس بيها، وعلى فكرة بشتغل دلوقتي على تقديم أغاني جديدة بشكل متواصل خلال الفترة الجاية، وبحضر لأغنية هتكون مفاجأة ، وهي من كلماتي وألحاني وتوزيع موسيقي هدز، والأغنية خفيفة إيقاعها سريع وشبابي، وبتناسب أجواء الصيف.



وتضيف هند: شاركت من قبل فى عدد من الأعمال الغنائية المشتركة من بينها أغنية "موطنى" وكانت مع الفنان محمد جمال، وأيضا أغنية "صحاب الليل" بمشاركة الفنان عبد الرحمن رشدى.





وتستطرد هند: الطريف أني بدأت دخول الفن من خلال مجال الغناء، وشاركت مع المايسترو هاني شنودة فى فرقة المصريين، في عام 2013 وبعدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، في عام 2015، ثم قدمت مجموعة من الأغنيات في مسرحية غنائية بعنوان "هنا أنتيجون" بمشاركة محمد ناصر، وعلاء قوقة وإخراج تامر كرم، وفزت فيها بجائزة أفضل ممثلة صاعدة في مهرجان القومي للمسرح، وشاركت أيضا بمجموعة من الأغينات في المسرحية الغنائية "يوم أن قتلوا الغناء"، بمشاركة محمد ناصر، وطارق صبري، وعلاء قوقة، وإخراج تامر كرم.



تقول كلمات أغنية "على فين":.

انا وهو ما بينا سنين .. وعشرة وحب مش ساهلين ..

أنا لسة بشوف بعنيه .. حاجات ف الدنيا اجمل بيه ..

دايما حساها

ولو هفضل أنا أوصف فيه .. دي عايزلها سنين وسنين …

أنا و قلبي راهنا عليه ..ومرتحناش لناس تانيين ..

على فين .. رايحين .. مش فارقة انا قلبي ارتاح وهو معاك ..

دي سنين .. وسنين .. دورت عليك وما صدق قلبي لقاك ..

وصالحت الدنيا وحبيتها علشان وياك

ولو فاكر حبيبي زمان .. لينا ذكرى فـ كل مكان ..

بروحه بحس فيه بـ أمان .. محستهوش بقالي زمان ..

وحضنك ده اللي بهرب ليه .. وبطمن وبهدى أنا فيه ..

معاك قلبي مخافش عليه .. بقى براحته ومش قلقان ..

أدي الدنيا وأدي الأيام .. مخبية حاجات ليا ..

كنت بشوفها فـ الاحلام .. بقت دلوقتي حقيقية ..