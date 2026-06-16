قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال عبدالرحيم : عمومية الصحفيين انتزعت إلغاء قانون 93 بعد معركة تاريخية
4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط تصاعد التوترات الأمنية
أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد
محامي صبري نخنوخ لـ صدى البلد : تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم .. وهذا مكان الانعقاد
وزير الخارجية الألماني لـ بوتين: هذا هو وقت المفاوضات
الأعلى للإعلام: إلزام جميع الوسائل الإعلامية بمنع ظهور محمد الغيطي لمدة شهر
الرئيس السيسي: عدم انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في لبنان فاقم الوضع
إرث القفاز | الفيفا يتغزل في مصطفى شوبير عقب أدائه أمام بلجيكا
أضخم سجل توثيقي وبصري.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق "موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922"
من وسيلة نقل إلى أيقونة جماهيرية.. مونوريل شرق النيل الوجهة الأولى للمواطنين في كبرى الفعاليات| صور
ماكرون يرحب بالرئيس السيسي بـ "العربية": "أهلاً وسهلاً يا ريس"
رئيس الوزراء: تفشي فيروس «إيبولا» يؤكد أن الأمن الصحي في أفريقيا لا يتجزأ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هند عبد الحليم تطرح أغنية على فين في أولى تجاربها بالغناء

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
سعيد فراج

تعيش الفنانة هند عبد الحليم حالة من النشاط الفني اللافت خلال الفترة الحالية، حيث قررت أن تقوم بخطوة مختلفة عن مجال التمثيل، وذلك بالدخول إلى عالم الغناء.

وأطلقت هند أغنية بعنوان "على فين"، في أولى تجاربها في تقديم الأغاني المنفردة، الأغنية كلمات آية عاطف، وألحان عبد الرحمن رشدي، وتوزيع موسيقي، عيسى وأسود ونوڤو.. وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".. والأغنية الأن على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو.
 

صرحت هند عبد الحليم بقولها: سعيدة بدخولي مجال الغناء، إلى جانب التمثيل، والقرار ده كان بقالي كتير أوي مترددة إني أخده، وقررت أخيرًا إني أعمل الخطوة دى وأنزل أغنيتى، يا رب تعجب الناس كلها ويسمعوها.. خطوة مهمة جدًا فى حياتى.
 

تقول هند: اخترت أغنيتي الأولى "على فين"، بعد إعجابي بالكلمات واللحن، وهي تميل إلى الطابع الرومانسي البسيط، وحسيت إنها بتقدم دعوة للأمل والتفاؤل وحب الحياة، وأتمنى إعجاب الناس بيها،  وعلى فكرة بشتغل دلوقتي على تقديم أغاني جديدة بشكل متواصل خلال الفترة الجاية، وبحضر لأغنية هتكون مفاجأة ، وهي من كلماتي وألحاني وتوزيع موسيقي هدز، والأغنية خفيفة إيقاعها سريع وشبابي، وبتناسب أجواء الصيف.
 

وتضيف هند: شاركت من قبل فى عدد من الأعمال الغنائية المشتركة من بينها أغنية "موطنى" وكانت مع الفنان محمد جمال، وأيضا أغنية "صحاب الليل" بمشاركة الفنان عبد الرحمن رشدى.


وتستطرد هند: الطريف أني بدأت دخول الفن من خلال مجال الغناء، وشاركت مع المايسترو هاني شنودة فى فرقة المصريين، في عام 2013 وبعدها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، في عام 2015، ثم قدمت مجموعة من الأغنيات في مسرحية غنائية بعنوان "هنا أنتيجون" بمشاركة محمد ناصر، وعلاء قوقة وإخراج تامر كرم، وفزت فيها بجائزة أفضل ممثلة صاعدة في مهرجان القومي للمسرح، وشاركت أيضا بمجموعة من الأغينات في المسرحية الغنائية "يوم أن قتلوا الغناء"، بمشاركة محمد ناصر، وطارق صبري، وعلاء قوقة، وإخراج تامر كرم.
 

تقول كلمات أغنية "على فين":.

انا وهو ما بينا سنين .. وعشرة وحب مش ساهلين ..
أنا لسة بشوف بعنيه .. حاجات ف الدنيا اجمل بيه ..
دايما حساها
ولو هفضل أنا أوصف فيه .. دي عايزلها سنين وسنين …
أنا و قلبي راهنا عليه ..ومرتحناش لناس تانيين ..

على فين .. رايحين ..  مش فارقة انا قلبي ارتاح وهو معاك ..
دي سنين .. وسنين .. دورت عليك وما صدق قلبي لقاك ..
وصالحت الدنيا وحبيتها علشان وياك

ولو فاكر حبيبي زمان .. لينا ذكرى فـ كل مكان .. 
بروحه بحس فيه بـ أمان .. محستهوش بقالي زمان ..
وحضنك ده اللي بهرب ليه .. وبطمن وبهدى أنا فيه ..
معاك قلبي مخافش عليه .. بقى براحته ومش قلقان ..
أدي الدنيا وأدي الأيام .. مخبية حاجات ليا ..
كنت بشوفها فـ الاحلام .. بقت دلوقتي حقيقية ..

هند عبد الحليم الفنانة هند عبد الحليم أغنية هند عبد الحليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ترشيحاتنا

النائب إبراهيم نظير

إبراهيم نظير : بوابة معلومات التجارة الخارجية خطوة مهمة لزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة

النائب أحمد رجب الشافعي

برلماني : مصر والإمارات تمضيان نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل

العدادات الكودية

دعوة برلمانية لمراجعة قرار إلغاء شرائح العدادات الكودية

بالصور

مرض خطير يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر 3 مرات.. دراسة صادمة

تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ
تأثير ضعف تدفق الدم للمخ

بتعديل فاخر.. سيارة BMW M5 تتحول إلى وحش بقوة 790 حصانا

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

ماذا يحدث عند إستخدام ماء الأرز على الشعر؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر
ماء الأرز للشعر

نشرة المرأة والمنوعات | هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟ .. أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة في الصيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد