محمود بنتايك يصل القاهرة وينضم لمعسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

وصل المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء السبت، استعدادًا للانضمام إلى معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي الجديد.

ويأتي وصول اللاعب بعد انتهاء فترة الإجازة، حيث حرص على الالتحاق بالفريق في الموعد المحدد، تمهيدًا للمشاركة في البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتظم محمود بنتايك في التدريبات الجماعية اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، ليبدأ تنفيذ البرنامج البدني والفني مع زملائه داخل المعسكر، والذي يتضمن تدريبات مكثفة تهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب تطبيق الجوانب الخططية والتكتيكية التي يسعى الجهاز الفني لترسيخها قبل انطلاق الموسم.

ويولي الجهاز الفني أهمية كبيرة لعودة جميع اللاعبين في أسرع وقت ممكن، من أجل تحقيق الانسجام الكامل بين عناصر الفريق والوصول إلى أفضل جاهزية قبل المباريات الرسمية.

ويسعى المدير الفني معتمد جمال إلى تجهيز جميع اللاعبين دون استثناء، من خلال منحهم الفرصة للمشاركة في التدريبات اليومية، مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية، بما يضمن جاهزية الفريق للمنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد.

ويعد انضمام محمود بنتايك إضافة مهمة للجبهة اليسرى، في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر الأساسية داخل صفوف الزمالك، لما يمتلكه من قدرات دفاعية وهجومية تمنح الفريق حلولًا متنوعة خلال المباريات.

ويواصل الزمالك تنفيذ برنامجه الإعدادي داخل معسكر العاصمة الإدارية الجديدة، وسط حالة من التركيز والالتزام من جميع اللاعبين، في إطار سعي الجهاز الفني للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل ضربة البداية، وتحقيق انطلاقة قوية تليق بطموحات جماهير القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

