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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هاندا أرتشيل تتألق على الشاطئ.. بإطلالة صيفية ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

لفتت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة صيفية عصرية خلال استمتاعها بأجواء البحر، حيث جمعت بين البساطة والأناقة في إطلالة ناعمة تناسب أجواء العطلات الصيفية.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وظهرت هاندا وهي تسترخي على أحد المقاعد الشاطئية مرتدية توبًا بتصميم مخطط باللونين الفيروزي والأسود مع الأبيض، وهي ألوان منحت الإطلالة حيوية وانتعاشًا يتناسبان مع أجواء الصيف.

نظارة شمسية ضخمة تبرز ملامحها

واعتمدت هاندا أرتشيل نظارة شمسية كبيرة بإطار أسود عريض، جاءت كأبرز قطعة في الإطلالة، وأضافت لمسة عصرية أنيقة، كما ساعدت في إبراز ملامح وجهها الهادئة.

هاندا أرتشيل

تسريحة شعر بسيطة ولمسات جمالية ناعمة

واختارت النجمة التركية رفع شعرها إلى الخلف في تسريحة عملية تناسب الأجواء الصيفية، مع مكياج هادئ ركز على توحيد لون البشرة وإبراز العينين والشفاه بألوان طبيعية، ما منحها إطلالة ناعمة وبسيطة.

كما نسقت أظافرها باللون الأزرق الفاتح، وهو لون متناغم مع درجات التوب، ليضيف لمسة صيفية رقيقة إلى مظهرها.

هاندا أرتشيل

إطلالة تجمع بين الراحة والأناقة

وتميزت إطلالة هاندا أرتشيل بالاعتماد على قطع مريحة تناسب قضاء الوقت على الشاطئ، مع تنسيق بسيط بعيد عن المبالغة، وهو الأسلوب الذي اعتادت النجمة التركية الظهور به في العديد من إطلالاتها الصيفية، ليؤكد مرة أخرى مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة والأزياء لدى جمهورها في تركيا والعالم العربي.

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