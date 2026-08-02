3 شهداء بينهم طفل في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

أفادت هيئة الإسعاف والطوارئ في غزة بارتقاء شهداء ووقوع مصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً جنوب دير البلح وسط القطاع.

وقال مصدر في مستشفى الشفاء بغزة بارتفاع عدد الشهداء في الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية غربي مدينة غزة إلى 3.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء بأن الشهداء بينهم طفل.

كما وقع قصف مدفعي الإسرائيلي على مناطق سيطرة الاحتلال شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

خلال ذلك، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها باتجاه شواطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و349 شهيدا، و 174 ألفا و162 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء، أحدهما متأثرا بجروحه، إضافة إلى 76 مصابا.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 1,222، والإصابات إلى 4,053، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804 حالات، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.