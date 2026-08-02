3 قتــلى و21 مصابًا في تفجير عبوة ناسفة داخل مطعم بموسكو

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي وقع في موسكو مساء السبت، نجم عن تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وكشفت اللجنة أن الواقعة حدثت إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع داخل مطعم يقع في ساحة كودرينسكايا، في قلب العاصمة موسكو، بالقرب من مقهى صيفي في الساحة نفسها.

وأكدت اللجنة أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، هم حارس أمن تمكن من منع امرأة مجهولة الهوية، يُشتبه في محاولتها إدخال العبوة الناسفة إلى صالة الطعام، والمرأة المشتبه بها نفسها، بالإضافة إلى أحد رواد المطعم الموجودين في الداخل.

كما أعلنت اللجنة إصابة 21 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة جراء انفجار المطعم في موسكو.

وهرعت فرق التحقيق التابعة للمديرية العامة لوزارة الداخلية الروسية في موسكو، مدعومة بضباط الشرطة وقوات الطوارئ والإنقاذ، إلى موقع الحادث فور وقوعه، للسيطرة على الأوضاع وتأمين الساحة.

وتجري السلطات الأمنية الروسية حاليًا تحقيقات مكثفة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد جميع تفاصيلها.