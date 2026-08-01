الأردن يحذر العراق: رد عسكري مرتقب على أي هجمات تستهدف أراضينا

أبلغت المملكة الأردنية الهاشمية، السلطات العراقية، بوجود معلومات حول مخططات محتملة لميليشيات موالية لإيران تستهدف أمن الأراضي الأردنية، مؤكدة استعدادها للرد عسكرياً على أي اعتداءات قد تنفذها تلك الجماعات.

ونقلت قناة «العربية» عن مصدر رسمي أردني، أن عمان طالبت الجانب العراقي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الميليشيات ومنع أي تهديدات قد تمس أمن المملكة، مشددة على أن الأردن لن يتهاون في حماية سيادته.

ويأتي التحذير الأردني، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، على خلفية المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكاساتها الأمنية على العراق والمنطقة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، الخميس، إحباط محاولة لاستهداف البلاد؛ بعد إطلاق 5 صواريخ باتجاه الأراضي الأردنية، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضها ومنع وصولها إلى أهدافها.

وأكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، أن القوات تواصل متابعة التطورات الإقليمية، وأنها على جاهزية كاملة للتعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة أو سيادتها، مشدداً على قدرة الجيش الأردني على التصدي لأي اعتداءات.