ضبط قائد أتوبيس الغربية بتهمة الإهمال عقب انقلابه .. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط قائد أتوبيس الغربية بتهمه الإهمال عقب انقلابه بخط "طنطا - حصة شبشير " بسبب السرعه الزائده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبط السائق

وكان الطريق الزراعي بخط "طنطا ـ حصة شبشير" شهد استغلال صغير نزول سائق اتوبيس لشراء بعض احتياجات وقاده بسرعه زائدة مما تسبب في انقلابه ودهس عدد من المارة كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف منا أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية حصة شبشير يفيد بانقلاب اتوبيس نقل بسبب السرعة الزائدة عقب اصطدامة بأحد أرصفة المنازل المتواجدة بخط "طنطا_حصة شبشير" بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

تحرم أمني عاجل



كما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية لنقل الضحايا كما خصصت اوناش لرفع اثار الحادث تيسير للحركة المرورية.

رفع اثار الحادث



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.