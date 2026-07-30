رئيس جامعة طنطا يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

استقبل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛ نائباً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في اطار ختام فعاليات مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» من جامعة طنطا بمحافظة الغربية، التي أقيمت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات التابعة للوزارة، ومجتمع الأعمال، والصناعة، والتجارة.

توجيهات جامعة طنطا

شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين الجامعة والهيئة، في مجال دعم القدرات التصديرية وتأهيل الكوادر البشرية والشباب لأسواق العمل المحلية والدولية، وتفعيل دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في خدمة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

تحرك تنفيذي عاجل

خلال اللقاء أكد الدكتور محمد حسين حرص الجامعة الكامل على مد جسور التعاون الفعّال مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، مشيراً إلى أن دمج الجهود الأكاديمية مع المؤسسات التنموية والاقتصادية بالدولة يمثل ركيزة أساسية لتأهيل طلابنا وخريجينا لس سوق العمل، ودعم خطط الدولة المصرية للتوسع التصديري وبناء القدرات، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030م .

رفع كفاءة الخدمات

أعرب الوزير المفوض التجاري علاء البيلي عن سعادته بختام فعاليات مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» من رحاب جامعة طنطا، مشيداً بدور المؤسسات الأكاديمية العريقة في بناء قدرات الشباب وتأهيل الكوادر البشرية لسواق العمل، مؤكداً حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات على توطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة، ودمج البحث العلمي والابتكار بخطط الدولة لدعم الصادرات والتنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية مصر 2030م .

دعم الخبرات

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، تأكيداً على أواصر التعاون والتقدير المتبادل بين جامعة طنطا والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.