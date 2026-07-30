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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لو أنا كلبجي انت إيه.. سمسم شهاب: أنا بأكل الكلاب والقطط في الشارع

سمسم شهاب
سمسم شهاب
سعيد فراج   -  
تصوير أحمد رمضان

حل الفنان سمسم شهاب، ضيفًا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة للحديث عن كواليس أحدث أعماله «أغنية أنا العريس»، ومشواره الفني. 

وخلال الندوة، أكد سمسم شهاب، أنه يهتم بتربية الكلاب، بل ويطعم الكلاب والقطط في الشارع أيضًا، مستنكرًا من يهاجمون مطعمي الكلاب والقطط. 

وقال سمسم شهاب: «أنا بأكل الكلاب والقطط في الشارع ومش عارف ليه الناس بتهاجم التصرف ده وتقول عاوين ناخد لقطة.. هو في حد هيأكل الكلاب في الفجر هيكون بيدور على لقطة.. لقطة ايه دي اللي هاخدها في الفجر والشوارع فاضية؟». 

وتابع سمسم شهاب: «وكمان في ناس تقول علينا كلبجية.. طيب لو احنا كلبجية انت ايه.. وليه التنمر أصلا على حد بيعمل عمل انساني».

وأضاف سمسم شهاب: «أما الناس اللي بتقول ما تأكل بني آدم أحسن.. أحب أقوله وانت مين قالك اني ما بعملش خير للناس؟». 

ندوة سمسم شهاب 

حل الفنان سمسم شهاب، ضيفًا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة لتكريمه عن أحدث أغانيه «أنا العريس» ومسيرته الفنية الطويلة في الطرب الشعبي.

وخلال الندوة، تحدث سمسم شهاب، عن كواليس كليب أنا العريس، والجانب الخفي في شخصيته التي لا يعرفها الجمهور وهي تنعكس طابع أغانيه الحزينة الشهيرة على شخصيته أم لا؟. 

كما تطرق سمسم شهاب، إلى كواليس عمله مع الفنان محمد رمضان، مسبقًا في فيلم الألماني، وغناء «تاعب روحي» في أحداث الفيلم.

وتحدث سمسم شهاب، عن انتشار أغاني المهرجانات، وهل هي تطور للغناء الشعبي أم لا؟.

وسوف ينشر موقع صدى البلد الإخباري، فيديوهات هذه الندوة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والصفحة الرسمية على فيسبوك، تباعًا. 

سمسم شهاب 

طرح المطرب سمسم شهاب أحدث كليباته الغنائية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تحمل عنوان "أنا العريس"، وهي من كلمات وليد رياض، وألحان سمسم شهاب، وتوزيع موسيقي لأشرف البرنس، وتحت إشراف مستشارته الإعلامية هاجر حسام الدين، وإدارة أعمال أحمد سمسم شهاب.

وتأتي الأغنية الجديدة في قالب موسيقي "لايت" يناسب أجواء الإحتفالات؛ حيث حرص الفنان سمسم على تقديم هذا العمل الفني كهدية لكل عريس وعروسة، وتحية لكل الأهل والأصدقاء الذين يشاركونهم ليلة العمر، مستهدفاً من خلالها بث طاقة إيجابية ومبهجة في حفلات الزفاف.


أغاني سمسم شهاب 

يذكر أن شهاب كان قد طرح في شهر رمضان الماضي كليباً غنائياً بعنوان "رمضان يجمعنا"، وهو من كلمات وألحان حسين الأرماني، وتوزيع موسيقي لمعتز عادل، وتحت إشراف مستشارته الإعلامية هاجر حسام الدين، وإدارة أعمال أحمد سمسم شهاب. وجاءت الأغنية كعمل غنائي يحمل روح الشهر الكريم ولمة الأهل والأحباب بإحساس صادق وكلمات قريبة من القلب تعكس أجواء المحبة والدفء والذكريات الجميلة.

سمسم شهاب الكلاب القطط أغاني سمسم شهاب

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