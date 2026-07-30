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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حقيقة ظهور أطباق طائرة في السماء.. وسيم السيسي يكشف مفاجأة

وسيم السيسي
وسيم السيسي
رحمة سمير

تحدث الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، عن ملف الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية، مؤكدًا أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) اعترفت بامتلاكها آلاف الوثائق المتعلقة بهذا الملف.

وقال وسيم السيسي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظره على قناة صدى البلد، إن قضية رُفعت ضد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وانتهت باعترافها بامتلاك نحو 9 آلاف وثيقة تتعلق بالأطباق الطائرة، بينما لم تُعلن سوى 100 وثيقة فقط.

وأشار السيسي إلى واقعة قال إنها حدثت عام 1952، عندما ظهرت أجسام طائرة مجهولة فوق البيت الأبيض والبنتاجون لمدة 12 ساعة، موضحًا أن وزير الدفاع الأمريكي آنذاك اقترح التعامل معها عسكريًا، إلا أن الرئيس الأمريكي هاري ترومان طلب الرجوع إلى رأي المكتب العلمي.

وأضاف السيسي أن التقرير أشار إلى أن سرعة الأطباق الطائرة بلغت نحو 5 أميال في الثانية، وهي سرعة تستلزم وجود تقنية تعتمد على محركات مضادة للجاذبية، لأن أي كائن حي لن يتحمل مثل هذه السرعات في الظروف الطبيعية.

واستشهد السيسي بما كتبه عالم الفيزياء الفلكية ألين هاينك، الذي شارك في مشروع الكتاب الأزرق الأمريكي لدراسة ظاهرة الأطباق الطائرة.

https://www.youtube.com/watch?v=YuOcHH1p9rU 

السماء وسيم السيسي المخابرات المركزية الأمريكية حمدي رزق صدى البلد

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