الثامن على الجمهورية أدبي : هدفي تشريف مصر مثل محمد صلاح ومجدي يعقوب

أكد كريم محمد محيي، الحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة، أن حلمه لا يقف عند حدود التفوق في الثانوية العامة، بل يسعى لأن يكون نموذجًا ناجحًا يرفع اسم مصر، مشيرًا إلى أن النجم العالمي محمد صلاح وجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب يمثلان قدوة حقيقية له في الإصرار والنجاح وخدمة الوطن.



وأوضح كريم خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن طريق التفوق يحتاج إلى هدف واضح وإرادة قوية، مؤكدًا أنه حرص منذ بداية العام الدراسي على تنظيم وقته والابتعاد عن كل ما يشتت تركيزه، حتى يتمكن من تحقيق حلمه والوصول إلى قائمة أوائل الجمهورية.

وأضاف أن النجاح الحقيقي لا يقتصر على الحصول على الدرجات، وإنما في أن يترك الإنسان أثرًا إيجابيًا في مجتمعه، معربًا عن أمله في أن يواصل رحلة التفوق خلال المراحل المقبلة، وأن يحقق إنجازات تجعل المصريين يفخرون به، كما يفخرون بمحمد صلاح والدكتور مجدي يعقوب.