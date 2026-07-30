وزير النقل : تكريم شباب إطفاء ميناء دمياط من الدولة قريبًا

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن ما قامت به الدولة المصرية بشأن حادث ميناء دمياط مثال حي لما تم تنفيذه وإجراء موقف مماثل له في هيئة إدارة الأزمات والطوارئ الذي تم مؤخرا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قمنا بعمل "موقف طارئ افتراضي" للتدريب على مدى جاهزية كل وزارة وكل هيئة وإجراءاتها، وكيفية عرض المشكلة والتقارير وكيفية التحرك بشكل سليم وسريع، لتكاتف مجهود الدولة المشترك لمواجهة الأزمات.

وأضاف وزير النقل- خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي- "أننا قمنا أمس بالتعاون بشكل كبير معا عن طريق ’الفيديو كونفرانس’ لمتابعة الحادث والمعلومات بشكل دقيق وسريع، وبالفعل نجحنا بشكل كبير".

وتابع أن الحريق حدث في الجزء العلوي من سفينة التغييز فقط، ولم يؤثر الحريق في سفينة التخزين، التي تم تحريكها إلى مسافة بعيدة تصل إلى 10 أو 12 كم داخل المياه في منطقة ماتسمى بالمخطاف الخارجي، أما السفينة الأخرى بها "مواسير التغييز" واسطوانات تحويل السائل تحت درجة منخفضة تصل إلى أكثر من 100 درجة تحت الصفر ليصبح سائلا، والحريق حدث في ماسورة وخزان فرعي في أعلى السفينة وليس في الداخل.

وأضاف أن الإطفاء الذى تم بمبادرة شخصية من شباب ميناء دمياط، وأطقم القاطرات (4 قاطرات)، وتم سحب السفينة خارج الرصيف. ووجه الشكر إلى كافة الشباب، مشيرا إلى أنه سيتم تكريمهم من الدولة.

وأكد أن حركة الميناء تعمل بشكل طبيعي، حيث تم دخول وخروج قرابة 15 سفينة، وطمأن كافة المواطنين وكافة التوكيلات الملاحية أن الميناء يعمل بكامل طاقته، ولم يحدث به أي توقف، والمحطات تعمل بشكل جيد.

ولفت إلى أنه سيتم تطوير عمليات الإطفاء خلال الفترة القادمة وتركيب "سلالم إلكترونية متحركة" على القاطرات لكي يتم التعامل مع مواقف الطارئة بشكل أسرع.