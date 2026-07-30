الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى التأهب ويستعد لمواجهة أي سيناريو مع إيران

أكد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، مشددًا على الاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة مرتبطة بإيران.

وجاءت تصريحات كاتس خلال اجتماع لتقييم الوضع الأمني، بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وعدد من كبار قادة الجيش ومسؤولي جهاز الأمن العام "الشاباك" و"الموساد".

وبحث الاجتماع آخر التقديرات الاستخباراتية والعملياتية، إلى جانب مستوى جاهزية القوات والخطط الموضوعة للتعامل مع مختلف الجبهات.

وشدد وزير الجيش الإسرائيلي على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات التأهب، مؤكدًا أن إسرائيل ستتحرك "بقوة ضد أي تهديد" وفق ما تقتضيه الظروف، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.