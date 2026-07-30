وزير البترول: توافر إمدادات الغاز لجميع القطاعات.. وخطط بديلة ضمنت عدم تأثر منظومة الطاقة بحادث دمياط

أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، أن الدولة تمتلك القدرة على توفير إمدادات الغاز لجميع القطاعات، مبينا أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار منظومة الطاقة.

وأوضح وزير البترول- خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي- أن حادث ميناء دمياط الأخير لم يؤثر على إمدادات الغاز لأي قطاع، في ظل وجود حلول وسيناريوهات بديلة يجري تحديثها ومراجعتها بصورة مستمرة، إلى جانب متابعة تطورات السفينة التي تعرضت للضرر لتحديد موعد عودتها إلى الخدمة.

وأشار إلى أن العمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء بدأ قبل الأزمة، ويقوم على التنسيق المستمر لتحديد احتياجات الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، إلى جانب احتياجات القطاعات الأخرى من الغاز، بما يتيح وضع تصور دقيق للكميات المطلوبة والعمل على تنويع مصادر الإمدادات.

وأضاف أن الأولوية تتركز على زيادة الإنتاج المحلي وتكثيف أعمال الاستكشاف، إلى جانب تعزيز إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب، لافتا إلى الإعلان مؤخرا عن قرار الاستثمار النهائي لشركتي "إيني" و"توتال" لربط حقول الغاز القبرصية بمصر.

وأوضح بدوي أن المصدر الثالث للإمدادات يتمثل في شحنات الغاز الطبيعي المسال، مع الحرص على تنويع مصادرها من شركات ومناطق جغرافية مختلفة، فضلا عن تنوع سفن التغيير، مشيرا إلى امتلاك مصر أربع سفن تغييز، مع الاستعداد المسبق لتوفير بدائل إضافية عند الحاجة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل أيضا على ضمان توافر مزيج الطاقة للتعامل مع أي تغيرات في إمدادات الغاز، سواء من خلال استخدام المازوت أو السولار، موضحاً أن سيناريوهات تلبية الاحتياجات المستقبلية تتم مراجعتها يومياً بالتعاون بين فرق العمل، بما يضمن استمرار استقرار إمدادات الطاقة في مختلف الظروف.