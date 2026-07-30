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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: ما جرى في دمياط نموذج لإدارة الأزمات.. والسيطرة على الحريق أعاد الملاحة لطبيعتها

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع حادث سفينتي الغاز في ميناء دمياط تمثل نموذجًا لإدارة الأزمات من الدرجة الأولى، مشيدًا بسرعة استجابة جميع الجهات المعنية التي نجحت في احتواء الموقف دون التأثير على حركة الملاحة أو منظومة الطاقة.

السيطرة على الحريق فور الإبلاغ 

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، إن الأولوية منذ اللحظة الأولى كانت السيطرة على الحريق فور الإبلاغ عن الحادث، حيث جرى فصل السفينتين عن بعضهما بشكل فوري لتقليل المخاطر ومنع امتداد النيران.

وأوضح رئيس الوزراء أن الأضرار التي لحقت بسفينة التخزين كانت محدودة، بينما تركزت الأضرار الأكبر في سفينة التغويز، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على تأمين شحنات السفن في ميناء دمياط لضمان استمرار تدفق إمدادات الغاز بصورة طبيعية.

إبعاد السفينة المتضررة

وأضاف أن فرق العمل نجحت في إبعاد السفينة المتضررة لمسافة تقارب 3 كيلومترات بعيدًا عن الميناء كإجراء احترازي تحسبًا لأي تطورات، وهو ما ساهم في حماية الميناء ومنشآته واستكمال عمليات التأمين.

وأشار مدبولي إلى أن حركة الملاحة داخل ميناء دمياط عادت إلى طبيعتها عقب السيطرة الكاملة على الحريق، دون حدوث تأثير على حركة دخول وخروج السفن.

فرق العمل والأطقم الفنية 

واختتم رئيس الوزراء بتوجيه الشكر والتقدير لجميع فرق العمل والأطقم الفنية وفرق الإطفاء والإنقاذ التي شاركت في التعامل مع الحادث، مؤكدًا أن ما قدموه يعكس كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية.

مدبولي مصطفى مدبولي حادث سفينتي الغاز منظومة الطاقة

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