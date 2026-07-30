مدبولي: تعامل أمني على أعلى مستوى مع حادث دمياط.. وسفينة بديلة لضمان امدادات الغاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعاملت مع حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط بأعلى درجات الجاهزية والتنسيق، مشددًا على أن منظومة الطوارئ التي أعدتها الحكومة مسبقًا نجحت في ضمان استمرار إمدادات الغاز والوقود دون أي تأثير على احتياجات المواطنين.

المؤتمر الصحفي الأسبوعي

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن التعامل مع الحادث تم بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية، بما أسهم في احتواء الموقف والحفاظ على سلامة المنشآت واستمرار تشغيل منظومة الطاقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة دفعت بسفينة بديلة للعمل مؤقتًا، لحين الانتهاء من أعمال إصلاح السفينة المتضررة، مشيرًا إلى أن إجراءات الإصلاح بدأت بالفعل فور السيطرة على تداعيات الحادث، لضمان عودة السفينة إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

نجاح منظومة الطوارئ

وأضاف أن نجاح منظومة الطوارئ والمنظومات البديلة حال دون حدوث أي اضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي أو الوقود، مؤكدًا أن الدولة كانت مستعدة للتعامل مع مثل هذه السيناريوهات من خلال خطط مسبقة لضمان استقرار قطاع الطاقة.

وفيما يتعلق بملابسات الواقعة، كشف مدبولي أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها وتحرياتها لتحديد مصدر الطائرة المسيّرة التي استهدفت السفينتين في ميناء دمياط، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وأن التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى جميع الحقائق وإعلانها فور اكتمالها.