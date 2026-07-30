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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة البث العبرية: واشنطن أبلغت إسرائيل بضربة مرتقبة لإيران الليلة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت هيئة البث العبرية، نقلًا عن مصادرها، بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تعتزم تنفيذ ضربات ضد إيران خلال الليلة، في تطور قد يفتح الباب أمام تصعيد جديد في المنطقة.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل ترفع مستوى استعداداتها تحسبًا لاحتمال أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بتوسيع نطاق المواجهة خلال الأيام القريبة المقبلة، وسط متابعة مكثفة للتطورات العسكرية والسياسية.

ونفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، اليوم الخميس، مزاعم إيرانية أبرزها تدمير 6 طائرات حربية خلال هجوم استهدف قاعدة أمريكية مؤخرًا، وتمكن إحدى السفن التجارية من كسر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وفي بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، قالت سنتكوم: إن وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية واصلت خلال الساعات القليلة الماضية نشر "ادعاءات كاذبة" من الحرس الثوري الإيراني، وذكرت ثلاثة منها على وجه الخصوص.

وأشارت سنتكوم إلى ادعاء الحرس الثوري الإيراني مجددًا أن "الممرات الحرة والمفتوحة عبر مضيق هرمز تشكل خطرًا على السفن التجارية"، وقالت إن "المخاطر المباشرة التي تهدد السفن التجارية وطواقمها المدنية تكمن في التهديدات اللفظية ومحاولات الهجوم الصادرة عن الحرس الثوري".

ودحضت كذلك ادعاء الحرس الثوري تدمير ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 الشبح وثلاث طائرات أخرى خلال هجوم إيراني حديث على قاعدة جوية أمريكية، قائلة إنه "لم تُدمر أي طائرة أمريكية أو تلحق بها أي أضرار في محاولات الإيرانية الأخيرة لشن هجمات، وجميع الصواريخ والمسيرات جرى اعتراضها أو فشلت في الوصول إلى المناطق المستهدفة".

ونفت سنتكوم في بيانها أيضًا أنباء تتناقلها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تفيد بأن ناقلة نفط تجارية تسمى "إم تي نورا" اخترقت الحصار الأمريكي، موضحة أن هذه السفينة لم تتمكن "من اختراق الحصار الأمريكي المحكم".

وأكدت أنه "لا تزال أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية، ومئات الطائرات، وآلاف من أفراد القوات المسلحة في حالة يقظة تامة ويواصلون فرض الحصار بشكل كامل".

الولايات المتحدة إسرائيل إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربات ضد إيران

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