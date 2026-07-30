قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشيد بسرعة استجابة جميع الجهات في احتواء حادث دمياط
هيئة البث العبرية: واشنطن أبلغت إسرائيل بضربة مرتقبة لإيران الليلة
ضحايا "فبركة" نتيجة الثانوية العامة 2026: مجاميعنا اتغيرت.. والتعليم:حذرنا الطلاب
مدبولي: ما جرى في دمياط نموذج لإدارة الأزمات.. والسيطرة على الحريق أعاد الملاحة لطبيعتها
مدبولي: الرئيس السيسي صدّق على 8 قوانين جديدة لدعم الاستثمار.. ومصر الأولى إقليميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية
مدبولي: تعامل أمني على أعلى مستوى مع حادث دمياط.. وسفينة بديلة لضمان امدادات الغاز
حاطة رجل على رجل .. فتاة تقود سكوتر بطريقة غير معتادة وتشعل مواقع التواصل
بسبب الشهادات الذكية|خصم 100 جنيه من رواتب مدرسي مسابقة 30 ألف معلم
مدبولي: لا نأخذ أي قرارات برد فعل انفعالي.. ونعي وجود مصالح لجر دول للصراع
أسعار السجائر اليوم في مصر الخميس 30 يوليو 2026.. المحلي والمستورد
ضياء رشوان: الحكومة أجابت عن الأسئلة الجوهرية بشأن حادث السفينة.. وباقي التفاصيل تُعلن بعد انتهاء التحقيقات
مدبولي يحسم الجدل حول لجنة فاقوس: الطلاب متفوقون منذ الإعدادية.. والمدارس التكنولوجية بوابة حقيقية لسوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​شجاعة وتضحية.. طالب ينقذ سيدة من الصعق بالكهرباء بموقف الحصري في الجيزة

الطالب عبدالله محمد جفلان
الطالب عبدالله محمد جفلان
أحمد زهران

نجح الطالب عبدالله محمد جفلان في إنقاذ سيدة من موت محقق إثر تعرضها لصعق كهربائي شديد، أثناء تواجدها بالقرب من أحد المحولات الكهربائية بمنطقة موقف الحصري بمحافظة الجيزة، في موقف جسّد أسمى معاني الشجاعة والتضحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سماع الطالب صرخات الاستغاثة من السيدة بعدما أمسكت بها الكهرباء فجأة، وعلى الفور، ودون تردد أو تفكير في المخاطر التي قد تصيبه، أسرع الطالب "عبدالله" وتدخل بجرأة وشجاعة لتخليص السيدة بيديه من مصدر التيار الكهربائي، ويدفعه واجبه الإنساني لإنقاذ حياتها بأي ثمن.

وعقب نجاحه في فصل السيدة وإنقاذها في لحظات حبست أنفاس الحاضرين، سقط الطالب البطل مغشياً عليه في موقع الحادث بسبب تأثره بالتيار الكهربائي خلال عملية الإنقاذ، لينقل بعد ذلك لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقد أثارت شجاعة الطالب موجة من الإشادة والتقدير بين المارة والمواطنين بمنطقة الحصري، الذين أثنوا على شهامته وأخلاقه العالية، فيما عبّرت السيدة عن بالغ شكرها وامتنانها للبطل الشاب الذي جاد بنفسه ليعيد إليها الحياة.

منطقة الحصري محافظة الجيزة كهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

وزير التربية والتعليم

مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"

ترشيحاتنا

سنتكوم

سنتكوم تنفي مزاعم إيرانية بتدمير 6 طائرات في هجوم على قاعدة أمريكية

مجلس الأمن الروسي

ميدفيديف : النزاع في أوكرانيا سينتهي بانتصار روسيا

مجلس الأمن الدولي،

سبعة مرشحين أمام أول اقتراع سري لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

المزيد