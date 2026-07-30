​شجاعة وتضحية.. طالب ينقذ سيدة من الصعق بالكهرباء بموقف الحصري في الجيزة

نجح الطالب عبدالله محمد جفلان في إنقاذ سيدة من موت محقق إثر تعرضها لصعق كهربائي شديد، أثناء تواجدها بالقرب من أحد المحولات الكهربائية بمنطقة موقف الحصري بمحافظة الجيزة، في موقف جسّد أسمى معاني الشجاعة والتضحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سماع الطالب صرخات الاستغاثة من السيدة بعدما أمسكت بها الكهرباء فجأة، وعلى الفور، ودون تردد أو تفكير في المخاطر التي قد تصيبه، أسرع الطالب "عبدالله" وتدخل بجرأة وشجاعة لتخليص السيدة بيديه من مصدر التيار الكهربائي، ويدفعه واجبه الإنساني لإنقاذ حياتها بأي ثمن.

وعقب نجاحه في فصل السيدة وإنقاذها في لحظات حبست أنفاس الحاضرين، سقط الطالب البطل مغشياً عليه في موقع الحادث بسبب تأثره بالتيار الكهربائي خلال عملية الإنقاذ، لينقل بعد ذلك لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقد أثارت شجاعة الطالب موجة من الإشادة والتقدير بين المارة والمواطنين بمنطقة الحصري، الذين أثنوا على شهامته وأخلاقه العالية، فيما عبّرت السيدة عن بالغ شكرها وامتنانها للبطل الشاب الذي جاد بنفسه ليعيد إليها الحياة.