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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

500 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة بالجيزة..وتحركات حاسمة للقضاء على النباشين ومخازن الفرز.. شاهد

الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة مع مراسل صدى البلد
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة مع مراسل صدى البلد
عدسة محمد زيكا   -  
أحمد زهران

وضع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ملف النظافة على رأس أولويات المحافظة، معلنا عن خطة شاملة لتطوير المنظومة، تتضمن ضخ استثمارات جديدة، والتوسع في خدمات الجمع السكني، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية للقضاء على ظاهرة النباشين ومخازن فرز النفايات غير القانونية.

وكشف محافظ الجيزة في تصريحات خاصة لصدى البلد، عن تخصيص دعم مالي بقيمة 500 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة بالمحافظة على مرحلتين، وذلك عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المحافظة تسلمت بالفعل الدفعة الأولى من التمويل، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال التطوير.

وأوضح الأنصاري، أن المحافظة تُنهي حاليا إجراءات طرح منظومة "الجمع السكني المكتملة"، والتي ستطبق في أحياء جنوب الجيزة، وتشمل الهرم والطالبية والعمرانية وحي جنوب، مؤكدا أن المنظومة الجديدة ستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ستتيح لهيئة النظافة توجيه إمكاناتها ومعداتها الحالية لدعم مناطق وسط وشمال المحافظة، بما يحقق توازنًا في مستوى النظافة بجميع القطاعات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه يتابع ملف النظافة ميدانيا بشكل مباشر، ولا يعتمد على التقارير المكتبية فقط، قائلاً: "أنا لا أسمع للتقارير المكتبية نهائيا، بل أتحرك في الشوارع بشكل صامت وهادئ لأرى الوضع على حقيقته كمواطن".

وأكد الأنصاري، أن مستوى النظافة يشهد تحسنًا تدريجيا، إلا أن المحافظة تستهدف الوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي إطار جهود إحكام السيطرة على المنظومة البيئية، شدد محافظ الجيزة على تكثيف الحملات الميدانية في مختلف الأحياء والمراكز لمواجهة ظاهرة النباشين وغلق مخازن فرز النفايات غير القانونية، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأوضح الأنصاري أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء برصد مواقع تجمعات النباشين ومخازن المفروزات والتعامل معها بكل حزم، مؤكدًا أن المحافظة تتبنى استراتيجية واضحة لإعادة الانضباط إلى منظومة النظافة، وإنهاء جميع الممارسات العشوائية المخالفة.

وقال المحافظ: "سيكون هناك مشهد إيجابي جدا خلال الفترة المقبلة، مع تحفيز الأحياء على التعامل الحاسم مع ظاهرة النباشين ومخازن المفروزات، وجميع الممارسات السلبية، في إطار القانون ودون تهاون".

وأكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير منظومة النظافة بالتوازي مع تكثيف الرقابة الميدانية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البيئة والمظهر الحضاري في مختلف أنحاء الجيزة.

محافظ الجيزة ملف النظافة منظومة النظافة

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