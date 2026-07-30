محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة والأزهرية من أبناء المحافظة ويشيد بتفوقهم وتميزهم العلمي

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أبناء المحافظة من أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بعد نجاح ١٣ طالبًا وطالبة في حجز أماكنهم ضمن قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2025 / 2026 .

حرص محافظ الجيزة على إجراء مكالمات هاتفية لتهنئة الطلاب وأولياء أمورهم معربًا عن اعتزازه بما حققوه من تفوق يعكس مستوى التميز العلمي الذي يتمتع به طلاب الجيزة وموجهًا الشكر لأولياء الأمور على جهودهم في توفير الظروف الملائمة ودعم أبنائهم للوصول إلى هذا المستوى العلمي المشرف.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لسنوات من الاجتهاد والمثابرة ويؤكد أن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان هو الطريق الحقيقي لصناعة أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية مقدمًا التهنئة لأسر الطلاب تقديرًا لدورهم في توفير البيئة الداعمة لأبنائهم حتى الوصول إلى هذا المستوى المتميز.

كما ثمّن محافظ الجيزة جهود مديرية التربية والتعليم ومنطقة الجيزة الأزهرية وجميع القائمين على المنظومة التعليمية من قيادات ومعلمين وإدارات لما بذلوه من عمل مخلص أسهم في دعم الطلاب وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج، متمنيًا استمرار هذا التميز خلال المراحل التعليمية المقبلة.

وتضمنت قائمة أوائل الجمهورية من أبناء محافظة الجيزة:

(طلاب الدمج)

* محمد عبدالله محمد حمزة – مدرسة يوسف السباعي الثانوية بنين – إدارة العجوزة.

* يوسف خالد عبدالعزيز السيد – مدرسة الأورمان الثانوية بنين – إدارة الدقي.

أوائل الشعبة الأدبية:

* جومانه حسام باهي الجمال – مدرسة الأورمان الجديدة – إدارة الهرم.

* نغم ياسر محمد بكري – مدرسة حمزة بن عبدالمطلب – إدارة بولاق الدكرور.

* عمر مصطفى عمر حنفي حسين – مدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية لغات – إدارة أكتوبر.

* كريم محمد محيي الدين بكر – مدرسة الشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين – إدارة الهرم.

* مازن أحمد عبدالحميد مصطفى – مدرسة دار الهدى الرسمية لغات – إدارة أوسيم.

أوائل الشعبة العلمية (رياضيات):

* حسناء عمرو سعد أحمد محروس – مدرسة الحوامدية الثانوية بنات – إدارة الحوامدية.

* يحيى السيد أحمد زيدان – مدرسة المستقبل الثانوية – إدارة الهرم.

أوائل الشعبة العلمية (علوم):

* محمد أحمد كريم محمد عبدالهادي – مدرسة رويال هاوس لغات ثانوي – إدارة أبو النمرس.

* سمية موسى إبراهيم عبدالرحيم – مدرسة الشيخة جواهر الثانوية بنات – إدارة بولاق الدكرور.

أوائل الشعبة الأدبية الأزهرية:

إيمان هانى محمود- معهد فتيات الهرم.

. نسيمة محمد عطية- معهد الحصرى الخاص لغات.

واختتم محافظ الجيزة تهنئته للأوائل بالتأكيد على ثقته في قدرتهم على مواصلة التفوق خلال مسيرتهم الجامعية، متمنيًا لهم مستقبلًا حافلًا بالنجاحات وأن يظلوا نماذج مشرفة ترفع اسم الجيزة ومصر في مختلف المجالات.