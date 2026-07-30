هيئة الاستثمار: مستمرون في دعم المناطق الاستثمارية وتبسيط الإجراءات

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمواصلة دعم وتطوير المناطق الاستثمارية، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبيته، عقد مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية «سيتي سنتر المعادي» التابعة لمجموعة «ماجد الفطيم» اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشارك في الاجتماع الأستاذ كريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس ضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»، واللواء أحمد عبد العال، رئيس العلاقات الحكومية بالشركة، و فؤاد مرزوق، مدير المراكز التجارية بشركة «ماجد الفطيم»، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنطقة الاستثمارية ومعدلات تقدم الأعمال، إلى جانب متابعة مستجدات المشروعات القائمة، كما ناقش مجلس الإدارة المشروعات المطلوب اعتمادها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للعمل داخل المنطقة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز دور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

وتُعد المنطقة الاستثمارية «سيتي سنتر المعادي» إحدى المشروعات الكبرى لمجموعة «ماجد الفطيم» في مصر، في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يعكس ثقتها في المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها مصر.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على المتابعة المستمرة لأداء المناطق الاستثمارية، والتنسيق مع إداراتها للعمل على تذليل أي معوقات تواجه المستثمرين، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات، وزيادة الطاقات التشغيلية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات القائمة.

تطوير منظومة العمل داخل المناطق الاستثمارية

وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير منظومة العمل داخل المناطق الاستثمارية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم خطط التوسع في المشروعات وخلق فرص العمل.

ومن جانبه، أعرب المهندس ضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي لشركة «ماجد الفطيم العقارية»، عن تقديره للتعاون المستمر بين المجموعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يمتد منذ انطلاق مشروعات المجموعة في مصر خلال عامي 2002 و 2003.

وأكد أن مجموعة «ماجد الفطيم» تولي السوق المصرية أهمية كبيرة ضمن خططها الاستثمارية، وتسعى بصورة مستمرة إلى التوسع في مشروعاتها واستثماراتها، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة في دعم المستثمرين وتيسير الإجراءات، بما يعزز قدرة الشركات على تنفيذ خططها الاستثمارية وتحقيق النمو المستدام.

وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة «ماجد الفطيم»، بما يدعم تنفيذ المشروعات القائمة، ويعزز الاستفادة من إمكانات المنطقة الاستثمارية «سيتي سنتر المعادي»، ويرفع من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، اتساقًا مع توجهات الدولة الرامية إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التوسع في السوق المصرية.