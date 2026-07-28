هيئة الاستثمار: الإطلاق الرسمي لمنصة شكاوى المستثمرين قريبا

تابع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التحضيرات النهائية لإطلاق منصة شكاوى المستثمرين (Investorcomplaints.gafi.gov.eg)، تمهيدًا للإطلاق الرسمي للمنصة قريبًا.

وقال الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار إن المنصة الجديدة توفر تجربة سهلة ومميزة للمستثمرين الراغبين في التقدم بالشكاوى أو المقترحات، بإطار زمني محدد للاستجابة، مع إمكانية متابعة الشكوى حتى حلها من خلال رقم مرجعي، بالإضافة إلى إتاحة تقييم مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

كما تمثل المنصة أداة فعالة لمتابعة كفاءة منظومة الاستثمار وفق مؤشرات قابلة للقياس ومقارنتها بالمعدلات العالمية، فضلًا عن تزويد متخذي القرار بتقارير لحظية تدعم اتخاذ القرار وتحليل واقع الاستثمار في مصر.

واستعرض الدكتور محمد عوض خطوات تقديم الشكاوى عبر المنصة، بدايةً من الدخول إليها وتسجيل الشكوى، مرورًا بمتابعتها من خلال الرقم المرجعي المخصص لكل شكوى، وصولًا إلى حلها وتقييم الخدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستكثف جهودها للتوعية بالمنصة الجديدة بين مجتمع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي

وأضاف الدكتور محمد عوض أن الهيئة ملتزمة بتوفير جميع الموارد التقنية والبشرية لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، كما سيتم الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات والتصنيف الذكي للمقترحات والشكاوى والاستفسارات.

وأوضح أن الهيئة أنشأت منظومة متكاملة للتنسيق مع جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار، بما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى، واستدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع، والعمل المشترك على مواصلة تطوير المنصة وفقًا لمقترحات واحتياجات المستثمرين.