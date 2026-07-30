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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الكبدة بطريقة صحية.. وصفة شهية في أقل من 15 دقيقة

الكبدة المشوحة
الكبدة المشوحة
ريهام قدري
نتيجة الثانوية العامة 2026

إذا كنت تريدين طريقة صحية لتقديم الكبدة لأسرتك  مع الحفاظ على مذاقها، فهذه من أفضل الوصفات لأنها تعتمد على كمية قليلة من الزيت وتحتفظ بقيمتها الغذائية.


الكبدة المشوحة الصحية


المكونات


500 جم كبدة بقري أو بتلو مقطعة شرائح.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
4 فصوص ثوم مفروم.
ثمرة فلفل أخضر شرائح.
ثمرة فلفل ألوان (اختياري).
ملعقة صغيرة كمون.
نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملح حسب الرغبة.
عصير نصف ليمونة.
بقدونس مفروم للتزيين.


طريقة التحضير


سخني مقلاة غير لاصقة وأضيفي زيت الزيتون.
شوحي الثوم لمدة 30 ثانية ثم أضيفي الفلفل.
ضعي الكبدة على نار عالية مع التقليب السريع لمدة 5-7 دقائق حتى تنضج.
أضيفي الكمون والكزبرة والبابريكا والفلفل الأسود، ثم الملح في النهاية.
أطفئي النار وأضيفي عصير الليمون والبقدونس، ثم قدميها ساخنة.
للحصول على وجبة متكاملة وصحية
قدميها مع سلطة خضراء كبيرة.
يمكن إضافة أرز بني أو رغيف بلدي صغير أو بطاطس مشوية.
تجنبي القلي الغزير بالزيت أو السمن للحفاظ على السعرات والدهون في حدود أقل.
نصيحة: الكبدة غنية بالحديد وفيتامين A وفيتامين B12، لكن يُفضل تناولها باعتدال، مرة واحدة أسبوعيًا أو كل أسبوعين، خاصة للبالغين، لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين A والكوليسترول.

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