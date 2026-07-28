احذر الإفراط فيه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل الأبيض؟

يعتمد تأثير العسل الأبيض على الكمية التي تتناولها، فهو يحتوي على سكريات طبيعية ومضادات أكسدة، لكن الإفراط فيه قد يسبب أضرارًا أيضًا.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل الأبيض؟

يمد الجسم بالطاقة سريعًا لاحتوائه على الجلوكوز والفركتوز، لذلك قد يساعد في مقاومة الشعور بالإرهاق.

يوفر مضادات أكسدة قد تساهم في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.

قد يهدئ التهاب الحلق والسعال، خاصة عند تناوله مع مشروب دافئ، وهو من العلاجات المنزلية الشائعة.

يساعد على الهضم لدى بعض الأشخاص، إذ قد يدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

قد يدعم صحة القلب عند استبداله بالسكر المكرر باعتدال، لكن الأدلة لا تزال محدودة.

احذر من الإفراط

يرفع مستوى السكر في الدم لأنه غني بالسكريات الطبيعية.

قد يزيد السعرات الحرارية ويساهم في زيادة الوزن عند تناوله بكميات كبيرة.

قد يسبب تسوس الأسنان إذا لم تُراعَ نظافة الفم.

لا يُنصح بإعطائه للأطفال أقل من عام واحد بسبب خطر الإصابة بالتسمم الوشيقي

وينصح الخبراء بالاكتفاء بكمية معتدلة، مثل ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن، مع مراعاة مرضى السكري استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل تناوله بانتظام.

المصدر health line