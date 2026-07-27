طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

يعد سموثي البطيخ من أفضل المشروبات المنعشة خلال فصل الصيف، إذ يتميز بمذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره، كما يساعد على ترطيب الجسم بفضل احتواء البطيخ على نسبة كبيرة من الماء. وإذا كنتِ تبحثين عن مشروب صحي وسريع لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، فإليك طريقة عمل سموثي البطيخ بخطوات بسيطة.

مقادير طريقة عمل سموثي البطيخ

4 أكواب من البطيخ المقطع إلى مكعبات والمنزوع البذور.

كوب من مكعبات الثلج.

نصف كوب زبادي أو زبادي يوناني (اختياري للحصول على قوام كريمي).

ملعقة كبيرة عسل أبيض أو سكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج.

بضع أوراق من النعناع الطازج للتزيين.

طريقة عمل سموثي البطيخ في المنزل

سموثي البطيخ

تجهيز البطيخ

ضعي مكعبات البطيخ في الفريزر لمدة ساعة تقريبًا، أو استخدمي بطيخًا باردًا للحصول على مشروب أكثر انتعاشًا.

خلط المكونات

ضعي البطيخ في الخلاط، ثم أضيفي الزبادي والعسل أو السكر وعصير الليمون ومكعبات الثلج.

خفق سموثي البطيخ

اخفقي جميع المكونات لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا، وإذا كان القوام كثيفًا يمكن إضافة القليل من الماء البارد أو الحليب.

طريقة تقديم سموثي البطيخ

اسكبي سموثي البطيخ في أكواب التقديم، ثم زينيه بأوراق النعناع أو قطعة صغيرة من البطيخ أو شريحة ليمون، وقدميه مباشرة وهو بارد.

أسرار نجاح طريقة عمل سموثي البطيخ

استخدمي بطيخًا أحمر ناضجًا للحصول على مذاق حلو طبيعي.

تجنبي إضافة كمية كبيرة من السكر إذا كان البطيخ حلوًا.

يمكن إضافة فراولة أو توت للحصول على نكهة مختلفة.

يمنح الزبادي قوامًا كريميًا ويزيد القيمة الغذائية للمشروب.

يفضل تقديم السموثي فور تحضيره للحفاظ على نكهته وقيمته الغذائية.

فوائد سموثي البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم خلال الطقس الحار، كما يمد الجسم بفيتاميني A وC ومضادات الأكسدة، ويعد خيارًا مناسبًا بعد ممارسة الرياضة أو خلال أيام الصيف شديدة الحرارة.