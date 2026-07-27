قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟
ريال أوفييدو يتمسك ببقاء هيثم حسن ويرفض عرضًا فرنسيًا
موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026.. الشروط ورابط الاستعلام
ماذا كان يفعل رسول الله قبل النوم كل ليلة؟.. 16 عملا لا تفوتهم
اهتمام حكومي واضح بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة | تفاصيل مهمة
استثمارات صينية تهدد مرسيدس .. مشروع قانون أمريكي ينذر بمنع بيع بعض سياراتها
ترامب : سنهزم إيران شر هزيمة .. ونجري معهم محادثات ودية للغاية
الخطيب : طلبت تحويل سلالم مدرجات استاد الأهلي إلى متحركة
وظائف وزارة التضامن 2026 .. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم
أيمن فتحي : فودافون أصبحت جزءًا من تاريخ ومستقبل الأهلي
مفاجأة في أسعار الذهب قبل قرار الفيدرالي وتراجع أسعار النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

سموثي البطيخ
سموثي البطيخ
أسماء عبد الحفيظ

يعد سموثي البطيخ من أفضل المشروبات المنعشة خلال فصل الصيف، إذ يتميز بمذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره، كما يساعد على ترطيب الجسم بفضل احتواء البطيخ على نسبة كبيرة من الماء. وإذا كنتِ تبحثين عن مشروب صحي وسريع لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، فإليك طريقة عمل سموثي البطيخ بخطوات بسيطة.

مقادير طريقة عمل سموثي البطيخ

  • 4 أكواب من البطيخ المقطع إلى مكعبات والمنزوع البذور.
  • كوب من مكعبات الثلج.
  • نصف كوب زبادي أو زبادي يوناني (اختياري للحصول على قوام كريمي).
  • ملعقة كبيرة عسل أبيض أو سكر حسب الرغبة.
  • ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج.
  • بضع أوراق من النعناع الطازج للتزيين.

طريقة عمل سموثي البطيخ في المنزل

سموثي البطيخ 

تجهيز البطيخ

ضعي مكعبات البطيخ في الفريزر لمدة ساعة تقريبًا، أو استخدمي بطيخًا باردًا للحصول على مشروب أكثر انتعاشًا.

خلط المكونات

ضعي البطيخ في الخلاط، ثم أضيفي الزبادي والعسل أو السكر وعصير الليمون ومكعبات الثلج.

خفق سموثي البطيخ

اخفقي جميع المكونات لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا، وإذا كان القوام كثيفًا يمكن إضافة القليل من الماء البارد أو الحليب.

طريقة تقديم سموثي البطيخ

اسكبي سموثي البطيخ في أكواب التقديم، ثم زينيه بأوراق النعناع أو قطعة صغيرة من البطيخ أو شريحة ليمون، وقدميه مباشرة وهو بارد.

أسرار نجاح طريقة عمل سموثي البطيخ

  • استخدمي بطيخًا أحمر ناضجًا للحصول على مذاق حلو طبيعي.
  • تجنبي إضافة كمية كبيرة من السكر إذا كان البطيخ حلوًا.
  • يمكن إضافة فراولة أو توت للحصول على نكهة مختلفة.
  • يمنح الزبادي قوامًا كريميًا ويزيد القيمة الغذائية للمشروب.
  • يفضل تقديم السموثي فور تحضيره للحفاظ على نكهته وقيمته الغذائية.

فوائد سموثي البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم خلال الطقس الحار، كما يمد الجسم بفيتاميني A وC ومضادات الأكسدة، ويعد خيارًا مناسبًا بعد ممارسة الرياضة أو خلال أيام الصيف شديدة الحرارة.

البطيخ سموثي طريقة عمل سموثي البطيخ مشروب صيفي منعش في 5 دقائق سموثي البطيخ من أفضل المشروبات المنعشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

ترشيحاتنا

صيف الأوبرا 2026

جلسة طرب فى ليلة سعد العود بمهرجان الأوبرا الصيفى على المكشوف

المهرجان القومي للمسرح المصري

«تدريب الممثل في مصر».. المهرجان القومي للمسرح يفتح ملف الموهبة والدراسة والاحتراف

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تسترجع ذكريات الطفولة بصورة نادرة

بالصور

طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

سموثي البطيخ
سموثي البطيخ
سموثي البطيخ

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

فيديو

سامح يسري

سامح يسري : السوشيال ميديا قربتني من الناس .. والمسرح يحتاج دعماً حقيقيًا | فيديو

وفاء مكي

وفاء مكي لـ صدى البلد : فيلم "الأسير" يناقش قضية تخص الوطن العربي .. واستغرق تحضيره عامين | فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

شبيه حزلقوم

النسخة الأصلية… شبيه حزلقوم يظهر على أرض الواقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد