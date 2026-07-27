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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراد مكرم: أنا مؤدي مش مطرب.. وأطرح أغنية بالعربي قريبا

مراد مكرم
مراد مكرم
هاني حسين

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة الفنان والإعلامي مراد مكرم، وتحدث عن مشواره الفني والإعلامي وكواليس أبرز أعماله.

"التمثيل عشقي.. وشاهدت 1000 فيلم في السنة"


قال مراد مكرم عن بداياته في التمثيل: "ده عشقي. كنت همثل وأنا عمري 17 سنة ولم أكن أحب أن أكون مذيع. كنت جار الفنانة زوزو حمدي الحكيم وكنت همثل، ولكنها حذرت أمي وقالت مفيش تمثيل لما تخلص تعليم".

وأضاف: "في عام 1998 أصبحت مذيع وقربت من دائرة التمثيل، وبدأت في عام 2005 وأخذت كورسات تمثيل. أكثر ما فادني أنني كنت أشاهد حوالي 1000 فيلم في السنة، وهذا فادني جداً وحمسني جداً وأصبحت لدي ذاكرة فنية كبيرة. وبدأت أول أعمالي مع كبار المخرجين سمير سيف ثم خيري بشارة وسامح عبد العزيز".

وأشار إلى أنه انتقل لمرحلة جديدة وأصبح يختار أعماله: "لم يُعرض عليّ دور صعيدي أو أحد من قاع المجتمع وأتمنى تقديمهم. أنا من أصول صعيدية ومن محافظة سوهاج. هناك مسلسل مالا تعرفه عن بني مزار لم يُعرض وأتمنى تقديم شخصية الصعيدي. أحب التنوع".

أقرب الأدوار لقلبه.. من "فرق توقيت" لـ"الاختيار"


وعن الأعمال القريبة من قلبه، قال: "أول أدواري كان فرق توقيت مع النجمة يسرا. وانتظرت 11 عاماً حتى أظهر في دور مهم. دوري في هذا المسلسل أثر عليّ جداً وتغيرت شخصيتي وطريقتي من اندماجي في أحداث المسلسل وزوجتي لاحظت ذلك".

وتابع: "ثم أعمال مثل شبر مياه ومسلسل ورد وشوكولاتة وهي أعمال مميزة. وأيضاً دوري كضابط في مسلسل الاختيار. كان نفسي أقدم دور في هذا العمل المهم، وعندما عُرض عليّ كنت سعيد وفخور. كان دوري جديد ومختلف ولم أكن وقتها حصلت على معايشة قبل الدور. كان دور صعب وأول يوم تصوير كنت متلغبط وكنت مرعوب، ومع الوقت الحمد لله قدمت الدور ونال إشادة".

كواليس "شبر مياه" و"سكر مر"


وعن دوره كأب في بعض المسلسلات، أوضح: "في مسلسل سكر مر كنت فخور بمشاركتي لأنه كان له رسالة، ومنها أن وزارة التضامن والصحة وجهوا لوجود حلول بديلة للإنسولين لمرضى السكر. كنت أعيش حالة من الشجن ودوري كأب في هذا المسلسل لمسني جداً".

وكشف كواليس مسلسل "شبر مياه": "أصبت في حادثة في الحقيقة ورجلي انكسرت واضطرينا وقتها نغير في أحداث المسلسل وخّلينا رجله انكسرت في المسلسل. أنا لا أحب التمثيل العصبي إلا لو طلبه المخرج، ولا أحب الصوت العالي في التمثيل لأني وأنا مشاهد لم أكن أفهم الصوت العالي. ولم أكن أوافق أن أقدم دور شاب وأنا كبير في السن".

"النص" و"ليالي أوجيني".. وذكريات مع والدته


وعن دوره في مسلسل "النص" قال: "كان ضيف شرف وكنت مبسوط جداً بالعمل مع الفنان أحمد أمين. هو معجون فن ومستمتع جداً".

وأضاف: "مسلسل فرق توقيت وليالي أوجيني لهم مكانة خاصة في حياتي. كنت وقتها أعاني من مرض والدتي وهو السرطان، وكان مشهد وفاة الأم في المسلسل. وكنت وقتها مرعوب على أمي في الحقيقة وتأثرت جداً. دوري في مسلسل ليالي أوجيني والتشابه بين شخصية أمي في المسلسل وبيني في الحقيقة ومرضها جعلني في حالة تأثر شديدة".

وتابع: "أخذت من أمي وأبي العديد من الصفات في الشكل والمضمون. بخاف على أولادي وأسرتي جداً. ولو حد جه يخطب بنتي هعمل اختبارات قوية حتى أطمن إنه يستحقها. وابني واخد مني كتير وهو نسخة مصغرة مني".

"أنا مؤدي مش مطرب.. وأغنية بالعربي قريباً"


وعن الغناء والموسيقى، قال: "أنا مؤدي ولست مطرباً. أحب الغناء والتمثيل من صغري، ولا أجيد الغناء التقليدي وكنت أغني أجنبي. كنت أغني مع أصحابي وأركز في التمثيل. مديرة أعمالي أصرت أن أقدم أغنية، وحصرياً لـ واحد من الناس سجلت لأول مرة أغنية بالعربي وسيتم إذاعتها قريباً. أحب أغنية وحياتك يا حبي للفنان سيد مكاوي" وقام بغنائها في الاستوديو.

مكرم مراد مركم اخبار التوك شو عمرو الليثي الفن

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