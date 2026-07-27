مراد مكرم : اتسرقنا في ماتش الأرجنتين .. وحسام حسن طمعنا وعيشنا في حلم

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة خاصة من برنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة، الفنان والإعلامي مراد مكرم للحديث عن مشواره الفني والإعلامي وعدد من القضايا الرياضية والاجتماعية.



وتحدث مراد مكرم عن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم قائلاً: "اختيارات حسام حسن قبل البطولة كان فيها لاعبين يستحقوا التواجد. ولكن أثناء البطولة الكابتن حسام طمّعنا وبقينا في حلم، وكنا الأقرب للفوز على الأرجنتين بطل العالم".

وأضاف: "لو انتقدت كابتن حسام حسن فده شيء طبيعي لأي شخصية عامة. هو حقق إنجاز كبير مع المنتخب، وفي النهاية إحنا اتسرقنا في ماتش الأرجنتين. الحكم كان ظالم جداً وهناك قرارات أثرت على المباراة. إحنا لعبنا ضد الفيفا والحكم والأرجنتين، وسعداء بمنتخب مصر".



